新潟縣知事：同意重啟柏崎刈羽核電廠 日本恢復核電更進一步

由東京電力公司營運，位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。路透社資料照片



日本新潟縣知事花角英世21日宣布，縣府同意重啟柏崎刈羽核電廠，將於下月提交縣議會表決，計畫在今年年底前完成地方同意程序。若程序順利進行，該座核電廠6號機組將重啟運轉，也象徵日本回頭擁抱核電更進一步。

日本放送協會（NHK）報導，柏崎刈羽核電廠由東京電力公司（東電）營運，若進展順利，最快可能在日本2025財年恢復運轉。

如果柏崎刈羽核電廠順利恢復運轉，將是自2011年東日本大震災以來，東電旗下首座恢復運轉的核電廠。

花角在臨時記者會中表示，針對國家提出、了解柏崎刈羽核電廠6號和7號機組重啟事宜的請求，「新潟縣將在確認中央政府的回應後接受此決定」，正式表達縣府批准重啟的意願。

他也強調，中央政府應向民眾充分說明核電廠的必要性與安全性，增加民眾的理解。

花角表示，做出這項決定的原因包括，政府認為柏崎刈羽核電廠對於維持和改善人民生活，以及提升國內產業競爭力，發揮一定作用。此外，6號和7號機組已通過日本核能主管機關「原子能規制委員會」的檢查，安全性得到確認，這是重啟運轉的先決條件。

柏崎刈羽核電廠橫跨新潟柏崎市和刈羽村，有7座發電機組，1985年9月開始商轉後，成為全球最大核電廠。311強震後，柏崎刈羽核電廠因應中央政府政策全面停止運轉，

新潟縣議會逾半席次由執政黨自民黨掌握，預料將支持花角的重啟決定。

