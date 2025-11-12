新潟8旬獵熊人超猛！臉、腿遭熊咬傷 浴血「獨自完成射殺」

日本新潟縣的熊攻擊老獵人，所幸獵人反應快，將其射殺。圖為日本上野動物園的一頭亞洲黑熊。美聯社資料照片



據日本媒體今天（11/12）報導，新潟縣今晨有熊出沒，在市府請求支援下，80多歲的獵人出動，卻在任務過程中遭熊咬傷，臉部、腿部都有傷口，不過，獵人經驗老道，被攻擊後仍臨危不亂，獨自完成射殺任務。

據《新潟日報》與新潟電視台報導，今天上午，在日本新潟縣新發田市押廻地區，有民眾發現熊的蹤跡，市府緊急請求獵友會支援。

上午9時30分左右，出動的一名80多歲男獵人，在新發田市二本木的路上，遭到熊攻擊，臉部與右腳均有傷口，男子遭攻擊後，仍獨自完成射殺熊的任務。

據悉，攻擊男子的熊體長約1.5公尺，是一隻雌熊，附近的柿子樹有被熊抓過的痕跡。

警方到場後，緊急將男子送醫，男子的意識清楚，並對警方說：「我的臉被咬傷了。」

