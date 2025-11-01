「新潮同樂會」新北據點長輩活力展成果 藝人同歡掀高潮

「新潮同樂會」新北據點長輩活力展，市長侯友宜與藝人董月花等邀長輩組隊上台玩遊戲，掀起活動高潮。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

一場屬於長輩的青春派對！新北市社區照顧關懷據點成果展「樂齡共融、新潮同樂會」一日在板橋第一運動場登場，現場不僅有據點長輩帶來精彩表演與手作展攤，市長侯友宜到場和《高年級超進化》實境節目藝人董月花、王少偉、董仔與長輩同樂，在台上大玩互動遊戲，為活動掀起熱力高潮。

這項「樂齡共融、新潮同樂會」以「世代共融」為主題，串聯動態表演、靜態展示與數位互動體驗，長輩們一身用心的造型裝扮帶來活力唱跳，舞台魅力絲毫不輸年輕人；各據點攤位也展出手工藝、書畫與生活創作，件件精緻、充滿溫度，展現據點長輩的創意能量與學習成果。

廣告 廣告

社會局更規劃智慧生理量測、桌遊、蒙特梭利體驗、AI年齡濾鏡、Switch運動遊戲等攤位，讓不同世代在互動中感受活躍老化的魅力。現場還安排摸彩活動，大獎為日本大阪雙人來回機票、iPhone 17、50吋電視等豐富獎項，驚喜不斷。

新北據點課程多元，成果展中長輩向市長侯友宜說明無人機操作教學，讓長輩活到老學到老。 （記者吳瀛洲攝）

市長侯友宜表示，新北全市一０三二里已建置一二０二處銀髮俱樂部，達成「里里銀髮俱樂部」的政策願景，也佈建六二五處社區照顧關懷據點，讓長輩「走出家門、下樓即活動」，在熟悉的社區中擁有陪伴與歸屬；今年社會局更全台首創銀髮實境秀《高年級超進化》，讓長輩不只在據點中展現活力，也能登上螢幕，上山下海挑戰人生，玩出新世代風格，用行動證明「沒有老化，只有進化」的不老精神。

侯友宜再次宣布新北「敬老愛心卡」福利再加碼政策，明年起除可搭乘國道客運、使用國民運動中心設施、聯合醫療掛號補助外，七月起每月點數更將由四八０點提升至六百點，預計超過八十九萬名長輩及身心障礙者受惠，讓關懷不只在節日，而是日常每一天。

社會局長李美珍表示，這次成果展不只是據點長輩的年終成果發表，更是展現長輩自信與創意的舞台，希望「透過世代共融，讓長輩被看見、被讚賞，也讓年輕世代感受到樂齡生活的多樣與精彩。」