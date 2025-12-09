新潮流不讓賴瑞隆退選？郭正亮爆內幕：這些人都跳出來幫忙「圓事」了

​有意角逐2026高雄市長的綠委賴瑞隆，日前遭爆其8歲小孩涉校園霸凌案，賴瑞隆為此2度召開記者會，哽咽向受害學生及家長道歉，風波不斷延燒，也讓外界關注賴瑞隆是否有可能就此退出角逐高雄市長行列。對此，前立委郭正亮在節目《亮話天下》透露，賴瑞隆是否想退「我不知道」，但新潮流堅持不讓賴瑞隆退是真的，因為背後的利益太大了。

​賴瑞隆兒子被爆在廁所堵門女同學長達12分鐘，甚至有「出來就打死你」等恐嚇性言語，校方證實還有另2名同學也受害，而賴瑞隆的妻子也被指控態度不善；對此，賴瑞隆日前召開記會，淚崩向女童及其父母致歉，並承諾將幫兒子辦理轉學。



外界關注賴瑞隆是否因孩子的事退選？賴瑞隆本人8日受訪時表示，「競選是一時的，政治工作也是一時的，但是為人父母是一輩子的，在我的政治路上，把每一件事情來全力以赴來做好。」對於是否退選一事並未清楚說明。

對此，郭正亮表示，賴瑞隆是否想退「我不知道」，但新潮流堅持不讓賴瑞隆退是真的，所以新潮流一堆市議員跳出來幫忙「圓事」，未來如果爆發更多真相，譬如有人關說施壓，一定會有市議員出面頂罪。畢竟這背後的利益太大了，要想想高雄市可以用多少人，花媽陳菊時代養了多少政治人，立委邱議瑩是陳水扁、蘇貞昌、陳其邁的系統，而且阿扁的動作越來越大。

郭正亮也提到，自己對民進黨內有2個人最佩服，對政治的觀察最犀利，一個是陳水扁，另一個是邱義仁，也是民進黨公認最聰明的人。陳水扁公開表示支持陳亭妃、邱議瑩，他一定知道某些訊息，要跟賴清德PK。

