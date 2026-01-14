新潮流作風狼性？郭正亮揭實情 還點名「他」

2026高雄市長選舉，民進黨確定由立委賴瑞隆參選，媒體人吳子嘉認為，依照新潮流「狼性」作風，一定把對手鬥到你死我活，點名國民黨參選人柯志恩若堅持君子之爭，就回家吃自己。前立委郭正亮對此並不認同，並認為新潮流在高雄其實很弱。

吳子嘉昨（13）日在《董事長開講》網路直播節目中指出，新潮流向來有「整碗捧去」的習性，對黨內是如此，執政後還是維持同樣的習慣，對藍白也是「整碗捧去」，到處去吃別人，像狼群一樣；因此，吳認為，依照新潮流狼性的作風，一定把對手鬥到你死我活，是沒有人性的戰爭，柯志恩如果堅持用君子之爭，就回家吃自己的，就不用打這場仗。

廣告 廣告

對此，郭正亮今（14日）在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，新潮流在高雄很弱，吳子嘉恐搞錯了，並強調高雄的民進黨立委中，哪個是新潮流的？「李昆澤那麼弱」，至於台南則幾乎都是新潮流的人當立委，只有王定宇以及陳亭妃不是新潮流的人馬。

郭正亮強調，管碧玲、趙天麟都不是新潮流的人，新潮流在台北市、高雄市都不強，不要以為新潮流很強，新潮流只有在台中、彰化很強，台南不錯，在北高都相對較弱。

參加同場節目的前立委蔡正元則補充說明，高雄立委李昆澤的選區算是國民黨有優勢的地方，只要國民黨提對的人選，一定抓得回來。

【看原文連結】