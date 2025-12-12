新潮流傳與張峻接觸 合力扳倒傅崐萁勢力

▲花蓮縣議會議長張峻在大罷免期間合體和碩董事長童子賢，要拉下國民黨大黨鞭傅崐萁。（圖／翻攝張峻臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨布局2026年九合一選舉，縣市長參選名單陸續公布，但外界關注的除六都外，國民黨立院黨團總召傅崐萁的大本營花蓮縣，現任縣長徐榛蔚將屆滿，民進黨將派誰出戰傅家王朝？傳出民進黨新潮流與花蓮縣議會議長張峻接觸，不過張峻仍還在評估，同時也要看，國民黨在花蓮將派誰參選。

根據TVBS報導，張峻在傅崐萁罷免案期間公開力挺「罷傅」，並與和碩董事長童子賢車掃，成為花蓮在地反對傅崐萁的代表。民進黨黨內人士指出，傅崐萁卸任縣長後，推妻子徐榛蔚接棒，現在妻子也將任滿，傅崐萁屬意接班人、吉安鄉長游淑貞的聲量有限，而張峻近日在馬太鞍水患期間批評傅崐萁的言行獲得迴響，使合作機率升高，被視為有機會「撬開傅崐萁地盤」。

廣告 廣告

綠營黨內人士透露，2024曾參選立委的新潮流系張美慧無意爭取提名，派系已有人與張峻接觸。張峻近來與綠營議員同框的公開露面增加，顯示有意參選縣長，但他仍在衡量投入縣長或議長選舉的勝算。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

力挺陳玉珍提案！傅崐萁：助理費修法是進步法案 薪水不再打折扣

傅崐萁小心！「關狗籠立委」廖學廣將參選花蓮縣長 主打生態轉型

傅崐萁嗆國民黨鐵板一塊！要求賴清德先幫軍人加薪 再談國防預算