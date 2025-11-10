新潮流談整合？許智傑：我是最大公約數 比賴瑞隆更有機會贏柯志恩

許智傑(左)與賴瑞隆(右)。資料照片



民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺4強爭民進黨2026高雄市長提名，媒體報導新潮流人士上月有意找上同為菊系出身的賴瑞隆、許智傑談整合，許智傑今（11/10）表示，「我是最大公約數」，他比賴瑞隆更有機會贏過國民黨對手柯志恩。賴瑞隆則說，黨中央既然已經有初選制出來了，就照初選的制度走。

許智傑表示，這2個月，多份有公信力的民調公司顯示，他都排在前2名，且在誤差範圍內，他會繼續努力，贏得最後勝利，高雄四位參選人都是君子之爭，公平競爭，最後也一定會團結，一起贏得大選，讓高雄更好。

另外，媒體報導新潮流人士上月有意找上同為菊系出身的賴瑞隆、許智傑談整合？許智傑說，「上個月沒有呀」，不過，過去確實有提到整合問題，第一、民調在誤差範圍內，第二、「我是最大公約數」，萬一若是選情緊繃、需要基層短兵相接拚搏的時候，「我的確比瑞隆更有機會贏過柯志恩」，也提供大家當作整合的參考。

賴瑞隆則說，他跟許智傑本來就是很好的兄弟，也常常在溝通在聊天，初選是每個人的權益，相信現在走到初選階段，大家就是走初選的制度，「也沒有所謂的特別的一些私下協調這件事情」，黨中央既然已經有初選制出來了，就照初選的制度走。

賴瑞隆指出，因為接下來會進入到黨中央的協調期，四位兄弟姐妹大家如果任何的協調結果，也不只他跟許智傑，包括邱議瑩、林岱樺，大家有任何的共識、任何的目標達成的話，也尊重黨中央的協調機制。他說，登記完了就是協調期，協調完了最後就是初選期，還是要再次強調，最關鍵的是照著民進黨優良的制度來走之後，結束之後，大家團結一致來守住高雄、來守住台灣，這是最關鍵。

至於有民調顯示，賴瑞隆與邱議瑩兩強對決，賴瑞隆指出，民調其實都一直在浮動的，因為是對比式的民調，4個人之間其實都是接近的，落差都不會很大，因為每一個都建基在民進黨的基礎之上，不過確實這段時間因為他的知名度提升之後，確實也得到很多市民的肯定，他由衷的感謝，這一場的選舉就是君子之爭。

此外，媒體報導，正國會大老陳茂松於29日中常會中，向身兼民進黨主席的總統賴清德請命，盼妥善處理助理費案，當晚正國會多位黨公職於社群媒體同步發文表態支持是否有關聯？林岱樺回應，她目前正全力進行無罪答辯，對於雄檢荒腔走板的不法起訴、甚至對於有利證據的刻意漏列，她與律師團也已經在法庭中呈現，助理費案需要朝野的共識才能解決，她對自己的清白有信心，以平常心看待。

林岱樺也提到，高雄市已經走出派系決定，邁向市民做主的時代，不必再以派系思考高雄。媒體也問，會不會擔心賴清德的意志影響初選？林強調，總統的意志很清楚，會有一個公平公正公開的初選，產生最符合民意的候選人。

