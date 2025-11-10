新潮流談整合？許智傑：我是最大公約數 比賴瑞隆更有機會贏柯志恩
民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺4強爭民進黨2026高雄市長提名，媒體報導新潮流人士上月有意找上同為菊系出身的賴瑞隆、許智傑談整合，許智傑今（11/10）表示，「我是最大公約數」，他比賴瑞隆更有機會贏過國民黨對手柯志恩。賴瑞隆則說，黨中央既然已經有初選制出來了，就照初選的制度走。
許智傑表示，這2個月，多份有公信力的民調公司顯示，他都排在前2名，且在誤差範圍內，他會繼續努力，贏得最後勝利，高雄四位參選人都是君子之爭，公平競爭，最後也一定會團結，一起贏得大選，讓高雄更好。
另外，媒體報導新潮流人士上月有意找上同為菊系出身的賴瑞隆、許智傑談整合？許智傑說，「上個月沒有呀」，不過，過去確實有提到整合問題，第一、民調在誤差範圍內，第二、「我是最大公約數」，萬一若是選情緊繃、需要基層短兵相接拚搏的時候，「我的確比瑞隆更有機會贏過柯志恩」，也提供大家當作整合的參考。
賴瑞隆則說，他跟許智傑本來就是很好的兄弟，也常常在溝通在聊天，初選是每個人的權益，相信現在走到初選階段，大家就是走初選的制度，「也沒有所謂的特別的一些私下協調這件事情」，黨中央既然已經有初選制出來了，就照初選的制度走。
賴瑞隆指出，因為接下來會進入到黨中央的協調期，四位兄弟姐妹大家如果任何的協調結果，也不只他跟許智傑，包括邱議瑩、林岱樺，大家有任何的共識、任何的目標達成的話，也尊重黨中央的協調機制。他說，登記完了就是協調期，協調完了最後就是初選期，還是要再次強調，最關鍵的是照著民進黨優良的制度來走之後，結束之後，大家團結一致來守住高雄、來守住台灣，這是最關鍵。
至於有民調顯示，賴瑞隆與邱議瑩兩強對決，賴瑞隆指出，民調其實都一直在浮動的，因為是對比式的民調，4個人之間其實都是接近的，落差都不會很大，因為每一個都建基在民進黨的基礎之上，不過確實這段時間因為他的知名度提升之後，確實也得到很多市民的肯定，他由衷的感謝，這一場的選舉就是君子之爭。
此外，媒體報導，正國會大老陳茂松於29日中常會中，向身兼民進黨主席的總統賴清德請命，盼妥善處理助理費案，當晚正國會多位黨公職於社群媒體同步發文表態支持是否有關聯？林岱樺回應，她目前正全力進行無罪答辯，對於雄檢荒腔走板的不法起訴、甚至對於有利證據的刻意漏列，她與律師團也已經在法庭中呈現，助理費案需要朝野的共識才能解決，她對自己的清白有信心，以平常心看待。
林岱樺也提到，高雄市已經走出派系決定，邁向市民做主的時代，不必再以派系思考高雄。媒體也問，會不會擔心賴清德的意志影響初選？林強調，總統的意志很清楚，會有一個公平公正公開的初選，產生最符合民意的候選人。
更多太報報導
高雄市長初選激戰 邱議瑩搶頭香登記「我準備好了」
蔡蕭外交接力、鄭麗文追思匪諜 邱議瑩批：支持鄭麗文就是支持柯志恩
高雄市長初選白熱化！綠4強布局造勢、政策搶支持
其他人也在看
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 20 小時前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 20 小時前
認蔣萬安「95％會連任」 王世堅曝不選北市長原因：民進黨這2人出來才是真大咖
2026縣市長選戰選情升溫，藍綠白皆積極投入備戰，壯闊台灣創辦人吳怡農日前正式表態參選明年台北市長，而目前擁有高聲量的立委王世堅、吳思瑤等人也被點名為人選之一。對此，王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，絕對不敢說要參選，因為選舉就要有規劃，不只是提出願景，而是要對參選地方提出具體計畫。民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來。 王世堅坦言，若最終被徵召參......風傳媒 ・ 14 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 1 天前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《央視》「起底沈伯洋」還想通緝！外交部震撼表態了
即時中心／廖予瑄報導中國重慶公安局日前以涉犯《涉嫌分裂國家罪》對綠委沈伯洋立案偵查，中國官媒《央視》更在今（9）日上午發布一支7分半鐘的「起底台獨沈伯洋」影片，控訴他「從事分裂國家活動」，引述專家看法說要透過「國際刑事警察組織」（ICPO-INTERPOL）對他展開全球範圍的抓捕行動。對此，外交部也發出嚴正駁斥及譴責，強調中國對台灣沒有任何管轄權，並呼籲中方懸崖勒馬，「停止恫嚇台灣人民。」民視 ・ 14 小時前
憂鄭麗文走錯路線！單厚之示警「恐遭地方諸侯切割」 曝國民黨最大未爆彈
國民黨主席鄭麗文的走馬上任，代表著藍營對於「新氣象」的渴望，資深媒體人單厚之分析，鄭麗文必須在「黨務治理」與「選戰布局」取出平衡點，否則不僅可能激化與地方諸侯、也就是縣市首長之間的矛盾；單厚之更不諱言表示，現在鄭麗文「令不出黨中央」恐成必然，是否引發內部大亂將成為真正的看點。單厚之在《新聞幕後》節目中指出，鄭麗文在黨主席選舉擊敗了前台北市長郝龍斌，代表黨員......風傳媒 ・ 22 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 1 天前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 1 天前
蘇巧慧羽翼已成 不甩藍白合早鎖定李四川
[NOWnews今日新聞]新北市從升格以來，國民黨執政超過20餘年，被民進黨視為艱困選區，過去黨內大咖包括蔡英文、游錫堃、蘇貞昌與林佳龍都鎩羽而歸。如今市長侯友宜即將卸任，立委蘇巧慧獲民進黨選對會拍板...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
新北市長4強對決最新網路投票 李四川、蘇巧慧纏鬥激烈
2026年新北市長選舉提前進入白熱化階段。新北市擁有超過300萬的選舉人數，遠多於其他6都城市，是全台最大票倉，成為藍、綠、白各黨必爭之地。民進黨徵召立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌早已表態出戰，國民黨方面則有台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然呼聲高漲。中天新聞網 ・ 23 小時前
鄭麗文赴秋祭惹議！謝寒冰舉1例嗆「民進黨也拜共諜」：故意模糊焦點
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，雖然鄭麗文強調「共諜吳石非追思對象」，仍被翻出秋祭的採訪通知、發現明確將吳石定義為烈士，媒體人黃揚明則喊話鄭麗文「不如先去忠烈祠」；不過媒體人謝寒冰認為，鄭麗文出席的是「白色恐怖追思會」，痛批綠營一連串的砲火只是在模糊焦點而......風傳媒 ・ 23 小時前
高雄市長綠營激戰！郭正亮預言「這人」出線
[NOWnews今日新聞]2026高雄市長民進黨內初選戰況激烈，民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑四人都有意角逐，而國民黨則確定提名立委柯志恩。對此，前立委郭正亮大膽預測，最後應該會由賴瑞隆代表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
要當「打破西瓜的人」 陳以信：與謝龍介攜手爭取台南市長選舉獲過半支持勝選
國民黨迎戰2026台南市長選舉，在黨中央刻意安排下，不分區立委謝龍介幾已確定將再上陣，但前立委陳以信表態參選讓一切出現波瀾。陳受訪說，國民黨要在台南獨立勝選市長還需5至10萬票，「我就是那個打破西瓜的人」。太報 ・ 1 天前
范雲還原蕭美琴歐洲議會演說現場：保密背後的兩大原因
副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，但事前保密到家。民進黨立委范雲8日表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。中時新聞網 ・ 1 天前
綠營高雄大亂鬥！整合火侯還沒到 黨內憂藍白「介選」拉抬林岱樺
民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺角逐2026高雄市長，4人民調呈現「麻花捲」，初選下週登記起跑，儘管外交部長林佳龍聲援林岱樺使支持者跳腳，但林11/1岡山造勢催出信心。而林與民眾黨前主席柯文哲處境相似，現任主席黃國昌與藍營人士日前也聲援林岱樺，是否影響後續態勢，值得關注。太報 ・ 1 天前
藍擬提名4人 綠3新人爭卡位
台北市議員第四選區（中山、大同）應選8席，在超級吸票機、前議員王世堅轉任立委後，空出1席缺額，國民黨除現任3席確定參選外，以往都多提1席盼能「坐三望四」，不過選票可能會與民眾黨重疊；民進黨則有3名新人參戰，不過現任議員陳怡君身陷詐領助理費官司，也為選舉投下不小變數。中時新聞網 ・ 1 天前
中國三號航艦「福建艦」服役：跳過蒸氣彈射直上新科技，美智庫說北京仍有3點不如美軍
中國央視7日報導稱，在經過完整海上試航後，解放軍麾下最新型航空母艦「福建艦」，已正式在海南島服役、並由國家主席習近平親自出席儀式。隨著福建艦入列，也代表如今的解放軍海軍艦隊，繼遼寧、山東之後，又增加一艘可用的航空母艦，專家普遍認為，這能讓北京擴展其軍事力量到更遠的遠洋區域，不過美方智庫卻點出，雖然擁有新科技與三艘航艦，可解放軍在短時間之內，仍有三點無法超越美......風傳媒 ・ 1 天前