新澤西跨組織共善 照顧特殊孩童家庭

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

FSOEC全名是「新澤西州艾塞克斯郡家庭支持機構」，服務對象是美國有身心障礙及發育遲緩的孩子及家庭，提供資源，達到喘息目的，最近他們跟慈濟新澤西分會合作，舉辦以營養與身心健康為主題的講座，為家長跟孩子提供實際支持，也讓彼此之間建立起更深的連結。

FSOEC負責人 海澤爾：「近年來食品價格上漲成為一大問題，我們了解營養與家庭共餐的重要性，因此我們希望與具有相同理念的基金會合作。」

合作什麼？就是跟慈濟用一場講座，讓家有特殊兒的家人們知道，怎麼吃、如何保持健康，才能儲蓄能量，跟命運繼續奮戰。反響比預期熱烈，座無虛席，還有人用站著聽課，對這些家長來說，他們得知道，資源去哪找？還可以怎麼運用？

廣告 廣告

慈濟志工 劉音序：「下一步的話，因為我希望它不只是一個教營養課的這種事情，而是說它是一整個計畫，透過營養是一個窗口，它讓或是一扇門，它讓人家可以進來。」

每一個知識經驗，都讓神經緊繃的家長找到養育的捷徑。已經有了重擔，別再因為經濟等外來因素，成為壓垮家庭的最後稻草。

更多 大愛新聞 報導：

達拉斯公寓氣爆3死 跨界合作送物資

北加州公園山火 重建之路常存感恩

