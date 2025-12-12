新炸藥之王！福麥裝修公司不只標到5.9億 爆「也標到中科院1.2億」

國民黨立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君踢爆福麥國際室內裝修公司還標到中科院開標的1.2億元。（圖：臉書）

國防部日前被踢爆資本額僅0.19億元的「福麥國際室內裝修公司」竟然可以承攬5.9億元的旋風飛彈用RDX炸藥標案，引爆外界爭議。今天（12日）國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君召開記者會，再度踢爆，福麥今年3月也拿下中科院金額1.2億元的「女王陛下炸藥」HMX高效炸藥採購案，還擊敗過去長期承包的專業廠商，堪稱「新炸藥之王」。

王鴻薇指出，中科院從2022年至2024年幾乎年年採購HMX，過去多由波律、尉明等專業公司得標；但福麥在去年底新增營業項目後，不到4個月便壓過老牌供應商，堪稱「台灣新炸藥之王」。徐巧芯補充，HMX又被稱為「女王陛下炸藥」，威力比TNT強1.5倍，廣泛用於彈頭、穿甲彈等軍事用途。她質疑，HMX已在海運途中與後續卸載、儲存、運輸等階段是否安全？而且審計長先前也指出，中科院存在偽造產地問題，這批宣稱為美國貨源的HMX是否有「洗產地」疑慮，必須好好調查清楚。

另外馬文君認為，RDX與HMX都是高度管制品，一般國際軍火商不會輕易交付新公司，除非有人繞過程序替福麥鋪路；而且「福麥國際室內裝修公司」登記地竟在旅館、沒有招牌，近年無大額進口紀錄，今年僅不到50萬美元，疑似就是這次HMX貨源。更令人關注的是，外媒曾報導印度企業向俄羅斯輸送軍用級HMX，而標示來源同樣是美國，究竟是否與福麥案相關？所有疑雲都等待國防部與中科院給出完整說法。