新熱帶系統將生成？粉專揭最新路徑 下周二冷空氣再襲

今（20）日持續受東北季風影響，各地清晨仍感受涼冷，白天起冷空氣稍微減弱，北部及宜花氣溫稍回升。氣象粉專「台灣颱風論壇」分享最新AI系集圖，指出下周有新的熱帶活動，不過位置偏南。另一粉專「氣象報馬仔」則表示，下一波強冷空氣約落至下周二（25日）晚間。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享Google AI（FNV3）最新系集圖，指出下周菲律賓到南海之間將有熱帶系統活動，但幸好位置偏南，水氣北上幅度有限，以目前資料來看對台灣天氣影響較小，但還有待繼續觀察。

「氣象報馬仔」則在粉專發文提到，今白天起冷空氣強度減弱，各地白天氣溫逐漸回升，天氣感受上也會比前幾天舒適些，但在冷高壓東移、天空逐漸轉晴的情況下，夜間的輻射冷卻效應會變得相當明顯，特別是中南部及較空曠地區，輻射冷卻會讓清晨低溫變得明顯，今晚至明晨仍要留意清晨低溫現象。

受到東北季風影響，迎風面水氣集中在新北沿海、基隆北海岸、宜蘭地區以及中北部山區，上述區域仍有短暫陣雨的情形，其中明（21）日宜蘭地區受到地形抬升與東北風影響，局部地區有出現大雨的機率，其它地區則以多雲到晴為主。

該粉專進一步指出，周六（22日）起隨著冷高壓減弱並東移出海，會是白天暖、夜晚涼、中南部地區日夜溫差大的天氣型態。下一波強冷空氣約落在下周二晚間，慶幸的是冷高壓並未明顯南壓，而是呈現偏東移動，但各地早晚仍是偏冷的天氣型態。

