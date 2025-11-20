新熱帶系統發展恐成颱！專家：下周替東南部帶來水氣

【黃詩淳／綜合報導】今（20日）受東北季風持續影響，清晨各地涼冷，不過白天起冷空氣開始減弱，氣溫逐日回暖，週末迎來好天氣，不過下週一（24日）又有新一波東北季風南下，氣象專家賈新興也分析未來10日天氣重點，26日至27日東南水氣多，並觀察南海至菲律賓附近熱帶系統的發展。

賈新興在個人YouTube頻道表示，未來10天受東北季風影響，26日至27日東南水氣多，主要因為南海至菲律賓附近熱帶系統的發展，23日、24日起在菲律賓東方逐漸發展，預估會移動到呂宋島南邊，並進入南海，而進入南海時恐成颱。而25日及27日各有一波東北季風南下，且因為低氣壓系統較南邊，會為台灣東南方帶來水氣。

賈新興也表示，24日晚起東北季風影響，25日桃園以北及宜花有局部短暫雨，26日各地為晴時多雲的天氣，晚起高屏轉為有短暫雨的天氣，27日東北季風影響，苗栗以北、宜花東及高屏有局部短暫雨，到29日各地晴時多雲，不過因為超過5天後預報變動度大、不確定性較高，所以也提醒大家留意最新的預報資訊。

