新燃氣全球第3大 傳產憂缺電

AI時代，傳產電纜大廠華新麗華董事長焦佑倫22日公開表達，對台灣用電的憂慮，直言未來10年用電成長，即使核二、三重啟，也還缺6部機組。對此台電董事長曾文生強調，台灣已成為全球燃氣新建機組第三大國家，8年內還有18部新燃氣會上線。此外，台電也盤點三種可能電源，其中就包含正在安檢中的核二、三廠。

昨在一場大電力時代論壇上，焦佑倫開頭就指政府說台灣電是夠的，但是5年、10年以後呢？照政府預估每年用電成長1.7％來說，一年就相當核三1部機組，10年等於10部，即使核三、核二重啟4部機組，也還缺6部機組。

焦佑倫強調對台灣未來用電非常憂慮，「因為我們資源有限，特別是土地。加上發輸電設備供應鏈不足，環評、選址、社會不同意見，一座電廠的建設周期可能長達10年」。

他說，全世界除大陸外，沒有一個地方不缺電，連日本也考慮恢復最大核電廠運作，呼籲除了煤電外，無論是風電、光電、核電、氣電，都是好電，他自己就擁護核電。

英飛凌董事總經理陳志賢也指出，2023年AI數據中心用電僅約占全球2％，預估未來5年將成長到7％，相當於印度全國的總用電量，非常驚人。

對經濟部電力報告揭示10年用電成長僅1.7％，曾文生是直言，可能還會再向上提升。在電源端，台電這幾年大量投入燃氣發電工程興建，從2026年到2034年，還會有大林、通霄、台中、協和等18部新機組上線，共1820萬瓩容量。

曾文生說，以2024年全世界的天然氣機組新建機組（含在建工程）訂單統計，前兩名是大陸與美國，「接下來第3名何德何能，就是我們台灣」。這幾年燃氣工程新建量，已打破台電非常多主管職涯紀錄。他表示，台灣新建燃氣機組訂單排名全球第3，不過台灣去年燃氣用電占比48％，在亞洲排前頭，仍落後卡達、阿拉伯聯合大公國等國家。

曾文生說，看AI成長，台灣半導體產業增加用電會早於別人，台電最重要的工作就是電力布局時間要更長。台電會掌握所有可用電源，目前盤點有三大類，一是「現有燃氣機組延役」，會做更新改建，效率提升。二是「除役轉緊備」，除役燃煤機組平時備而不用，緊急即時救援。第三是「核能再運轉」，台電已啟動核二、核三自主安檢。

對於核能要不要運轉，曾文生強調台電本身沒有支持或不支持問題，只要是手上有的設備，就要做最好的安檢，讓社會信任可以操作。