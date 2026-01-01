新營元旦捐血活動力拚4天3千袋 消防局副局長214次挽袖傳愛

台南市消防局副局長丁春能(右二)響應新營元旦捐血活動，獻出第214次(袋)捐血，與主辦單位鹽水獅子會會長黃國芳(右)呼籲民眾踴躍捐血。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕熱血迎接2026，台南市鹽水獅子會今天(1日)在新營南瀛綠都心公園舉辦「摯情心、獅子情、捐熱血」元旦捐血活動，這是連續第18年舉辦元旦捐血活動，但是首次舉辦4天捐血活動，力拚4天目標3000袋，首日到下午5點計有815袋成績；台南市消防局副局長丁春能響應捐血，獻出第214次(袋)捐血，他從唸高中至今38年，共捐出5萬3500CC血液。

高雄捐血中心配合今天起4天捐血，除開放綠都心捐血室外，並加派3輛捐血車進駐現場，加快捐血流程，提升服務量能。

鹽水獅子會會長黃國芳說，元旦捐血活動成為鹽獅最具代表性的社會公益活動，今年首次連續4天舉行捐血，號召民眾以實際行動挽袖捐血，為血庫注入暖流，以熱血和活力迎接新年到來，也有南光中學及南新國中學生參與志工服務，傳承做公益。

鹽獅發動獅友募集捐血獎品，也獲得新營地區商家、社團和民代響應支持，以豐富的獎品答謝捐血民眾；鹽獅前會長廖文福指出，為感謝熱心民眾響應公益，現場準備豐富捐血禮，包括洗衣精、白米、衛生紙、環保袋及海產美食券等，捐500CC另加贈蘭花盆栽，現場並貼心提供紅豆薏仁、菜包、肉羹等熱食，讓捐血民眾暖胃又暖心。

今天下午5點半累計捐血有815袋血，首日捐血袋數「不理想」，4天捐血目標3000袋，鹽獅說，要再努力，呼籲民眾在新的一年捐血做公益別具意義。

台南市鹽水獅子會今天(1日)在新營南瀛綠都心公園，第18年舉辦元旦捐血活動，也是首次舉辦一連4天捐血活動。(記者楊金城攝)

