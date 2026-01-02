新營分局鹽水分駐所跨區追回被掉包神轎 區長及廟方感謝警方積極偵辦緝兇

新營分局鹽水分駐所跨區追回被掉包神轎，鹽水區長陳文琪及廟方感謝警方積極偵辦保護文物。（記者李嘉祥攝）

▲新營分局鹽水分駐所跨區追回被掉包神轎，鹽水區長陳文琪及廟方感謝警方積極偵辦保護文物。（記者李嘉祥攝）

臺南市鹽水區廣濟宮委託廠商進行神轎維修，懷疑維修廠商將神轎掉包，以他頂神轎交貨返還，轉而向新營警分局鹽水分駐所報案，警方受理後即刻展開調查，結合桃園警局大溪分局警力全力追兇，去年12月31日成功追回原神轎，暫由分駐所妥善保管，確保宗教文物安全；新營分局分局長陳俊凱、鹽水區長陳文琪及廟方人員2日特至分駐所慰問員警辛勞。

陳文琪區長表示，廣濟宮為鹽水重要信仰中心，主祀池府王爺，守護地方，庇佑居民百年，去年廟宇不幸遭祝融肆虐，在地方人士及善信齊心努力下完成修復，經過警方努力，失而復得的百年神轎回歸，更為重建後廣濟宮增添一樁大喜事，也象徵地方信仰，警民凝聚力更堅定。

鹽水分駐所說明日前受理廣濟宮報案指神轎維修疑似遭廠商調包，經循線調查並向臺灣臺南地方法院申請搜索票，去年12月31日北上桃園成功追回原神轎，後續將持續釐清維修過程與雙方說法，依調查結果依法函送臺灣臺南地方檢察署偵辦。

新營分局分局長陳俊凱肯定鹽水分駐所接獲報案後積極偵辦案件，將神轎護送回家，也強調對文化資產與宗教信仰案件，新營分局均秉持審慎態度處理，確保宗教文物安全，守護地方精神信仰與民眾財產權益，也呼籲民眾有高價或具文化、宗教價值物品委託進行維修時除慎選廠商外，亦應保留完整契約、照片及交付紀錄，以保障自身權益。