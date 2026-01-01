新營區元旦升旗健走迎新年 馬年創意秀奔向綠未來

新營區公所舉辦元旦升旗健走活動，市長黃偉哲也率市府團隊參與，期許市民以健康迎接新年。（記者李嘉祥攝）

為迎接中華民國115年元旦，臺南市新營區公所與社團法人台南市新營國際青年商會1月1日凌晨於南瀛綠都心及新營市區道路舉辦「馬年環保創意秀 減碳健走愛地球」元旦升旗健走暨環保社會福利宣導活動，雖然寒風陣陣，仍吸引超過3000人共襄盛舉，於升旗典禮後展開全民健走，以運動為新的一年注入健康與活力。

市長黃偉哲率民政局長姜淋煌、社會局主任秘書陳雅芬、新營區長陳宏田，以及立委陳亭妃、市議員李宗翰、王宣貿、蔡育輝，青商總會長張旭志、新營青商會長謝東諺等人出席溪北區元旦升旗儀式；活動現場設置社會福利、環境保護、災害防治、健康促進及弱勢關懷等政策宣導攤位，並結合學校師生以環保材質或廢棄物創作裝置藝術與創意裝扮，讓環保意識向下扎根。

市長黃偉哲表示，元旦升旗健走不僅是迎接新年的重要儀式，更象徵全民攜手向前的精神，市府團隊、民意代表與市民朋友齊聚一堂，展現市政與地方攜手合作的力量，也凝聚市民向心力，並期盼藉由活動推廣健康生活、環保行動與社會關懷，讓市民在新的一年從清晨第一步開始，走出健康、走向幸福，以嶄新的步伐迎向充滿希望的115年。

陳宏田區長指出，元旦健走活動已連續舉辦33年，結合地方政府、學校、社區與民間團體資源，推動全民運動與正當休閒，是大新營地區最具代表性的元旦大型活動之一；今年活動以健康、關懷、環保、防災、團結與探索為主軸，規劃安全友善、適合全家大小參與的健走路線，讓民眾在運動中欣賞城市風貌，促進親子互動與鄰里交流，展現新營溫暖且充滿熱情的城市特色，也期盼凝聚更多市民參與公共事務的熱情，讓健康生活、環保行動與社會關懷在城市中持續發酵。