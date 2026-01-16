新營區公所啟動寒流關懷行動 結合替代役男共同守護獨居長者

新營區公所啟動寒流關懷行動，區長陳宏田率區公所團隊會同在地里長關懷轄內弱勢獨居長者，並結合替代役男協助清掃環境。（記者李嘉祥攝）

▲新營區公所啟動寒流關懷行動，區長陳宏田率區公所團隊會同在地里長關懷轄內弱勢獨居長者，並結合替代役男協助清掃環境。（記者李嘉祥攝）

近期多波寒流到訪，氣溫驟降，為避免弱勢民眾及獨居長者因失溫引發心血管疾病等意外，臺南市新營區公所16日啟動寒流關懷行動，區長陳宏田率區公所團隊會同在地里長主動關懷轄內弱勢獨居長者，除發放沖泡包、營養品及棉被等保暖物資，也結合替代役役男協助長者進行簡易居家環境整理，以及辦理防災及性別平等宣傳，除提升長者生活安全與自我保護意識，也透過溫暖陪伴與關懷問候，讓長者感受實質協助與人情溫度。

市長黃偉哲表示，因應超高齡社會來臨，市府持續推動「社會局關懷獨居老人服務計畫」，針對65歲以上長者進行盤點與普查，依獨居或雙老家庭狀況分級列管為高、中、低危機及暫無需求者，整合公私部門資源提供多元關懷與支持服務，讓長者在熟悉的社區中獲得妥善照顧，打造高齡友善、溫暖幸福臺南。

新營區長陳宏田說明新營區人口老化率已達20.97%，正式邁入超高齡社會，平時區公所即結合里長、里幹事及社區關懷據點志工定期進行訪視與電話問安，掌握長者生活狀況與提供即時協助。

陳宏田區長指出，近期天氣持續降溫，區公所啟動寒流關懷機制，除發放保暖物資外，亦結合替代役役男協助長者進行簡易居家整理與環境安全檢視，透過陪伴與關懷舒緩長者孤獨感；同時也加強防災宣導，提醒長者注意居家用電、用火安全，室內如使用煤油暖爐、鹵素電暖器等設備應保持空氣流通，避免一氧化碳中毒，也呼籲長者留意天氣變化，必要時減少外出，降低意外發生。