新營區公所攜手范道南文教基金會關懷急難弱勢家庭

▲新營區公所行善團與范道南文教基金會辦理「熱腸古『道』，『南』得為你」公益活動，提供弱勢急難家庭物資與即時紓困支持。（記者李嘉祥攝）

臺南市新營區公所行善團與財團法人范道南文教基金會20日辦理「熱腸古『道』，『南』得為你」公益活動，歲末年終關懷新營地區因突發事故而陷入經濟困難的急難家庭，提供即時紓困支持；此次活動總計協助20戶家庭，每戶獲贈小型家電及賣場與圖書禮券，總價值近萬元，讓受助家庭感受到來自社會的關愛與溫暖；市議員蔡育輝及地方多位民意代表、里長與新營區行善團團員皆出席，展現公私部門攜手關懷弱勢家庭溫暖力量。

范道南文教基金會由生達化學製藥創辦人范進財董事長於1987年創立，秉持回饋鄉里、貢獻社會初心長期投入公益，現由兒子范滋庭董事長接棒，延續父親理念帶領基金會及公司持續提供資源協助地方弱勢家庭。

生達製藥公司協理盧仲元表示，有些家庭因突發事故導致生活收入驟減，在尚未重新站穩之前，日常開銷及在學子女的教育需求成為沉重壓力；范道南文教基金會特贈與扶助品，藉此減輕家庭負擔，協助其逐步恢復生活秩序，也讓孩子不因家庭困境而影響學習，也藉此拋磚引玉吸引更多公益夥伴共同參與，形成善的循環，扶助弱勢國高中、國小學生。

新營區長陳宏田感謝范道南文教基金會及范滋庭董事長支持，讓急難家庭在最艱難的時刻獲得即時且實質的協助，不僅提供物資，更讓受助家庭感受社會溫度，未來也會持續與基金會及其他公益夥伴合作，公私協力陪伴弱勢家庭走過難關，使愛心深入社會基層，讓孩子能安心學習、健康成長，也讓新營成為更溫暖有愛城市。