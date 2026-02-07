新營區公所登革熱誓師展現防疫決心 各單位總動員維護環境清潔

新營區公所舉辦登革熱誓師大會，區長陳宏田與議員、里長、環保志工、防疫隊員、社區居民共同宣誓，展現全民動員、齊心防疫決心。（記者李嘉祥攝）

年關將近，為杜絕登革熱疫情傳播機會及提升社區防疫意識，臺南市新營區公所7日特於區公所前舉辦登革熱誓師大會，區長陳宏田與轄內23里里長、環保志工、防疫隊員、社區居民等多個單位代表共同宣誓，議員蔡育輝及立委、議員代表亦到場支持，總計超過500人參與，展現全民動員、齊心防疫決心。

參與誓師的各單位齊聲高呼「落實巡、倒、清、刷，登革熱遠離我」、「登革熱清零，社區健康加倍」等防疫口號，展現堅定防疫決心；誓師大會結束後，與會人員隨即分組進行環境清潔與孳生源巡檢，將誓言化為實際行動；區公所也舉辦資源回收容器兌換活動，藉此鼓勵民眾清除廢棄容器，減少病媒蚊孳生。

市長黃偉哲表示，登革熱防治是一場持久戰，關鍵在於平時落實環境整頓與民眾自主管理，市府責成各局處與區公所全面動員，強化巡查、清除孳生源及防疫宣導工作，也呼籲市民務必落實「巡、倒、清、刷」，從居家環境做起，共同降低病媒蚊孳生風險。

新營區長陳宏田指出，區公所積極配合市府防治政策，結合里鄰、社區及民眾共同努力，防治工作已逐漸展現成效；農曆新春期間人潮齊聚，防疫工作不可鬆懈，除加強環境整潔力道，區公所未來也會持續強化環境巡查、孳生源清除及防疫宣導，落實超前部署，防範疫情於未然，盼透過所有市民共同努力，營造無蚊、安全的生活環境，讓新營區持續成為健康宜居的幸福城市。