新營區公所行善團攜手范道南文教基金會關懷急難弱勢家庭

新營區公所行善團與范道南文教基金會攜手關懷因突發事故而陷入經濟困難的急難家庭。（公所提供）

記者翁聖權／新營報導

新營區公所行善團與范道南文教基金會二十日攜手舉辦「熱腸古『道』，『南』得為你」公益活動，關懷新營地區因突發事故而陷入經濟困難的急難家庭，並提供即時的紓困支持，總計協助二十戶家庭，每戶獲贈小型家電及賣場與圖書禮券，總價值近萬元，讓受助家庭感受到來自社會的關愛與溫暖。

生達製藥公司協理盧仲元表示，有些家庭因突發事故導致生活收入驟減，在尚未重新站穩之前，日常開銷及在學子女的教育需求成為沉重壓力。這次由范道南文教基金會支持的扶助品，將能有效減輕家庭負擔，協助其逐步恢復生活秩序，也讓孩子不因家庭困境而影響學習。

廣告 廣告

區長陳宏田感謝范道南文教基金會及董事長范滋庭的支持，讓急難家庭在最艱難的時刻獲得即時且實質的協助。他強調，這不僅是物資的提供，更是社會溫度的傳遞。這次活動展現公私協力的力量，使愛心深入社會基層，也讓受助家庭感受到社會的溫暖。

新營區公所行善團未來將持續與基金會及其他公益夥伴攜手合作，陪伴弱勢家庭走過難關，讓孩子能安心學習、健康成長。