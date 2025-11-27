新營區公所辦丹娜絲災後復原感恩餐會 感謝各界公私協力重現地方新生機

新營區公所辦丹娜絲災後復原感恩餐會，區長陳宏田向協力單位及夥伴致贈感謝狀，感謝各界公私協力協助地方重現新生機。（記者李嘉祥攝）

▲新營區公所辦丹娜絲災後復原感恩餐會，區長陳宏田向協力單位及夥伴致贈感謝狀，感謝各界公私協力協助地方重現新生機。（記者李嘉祥攝）

丹娜絲颱風今年7月挾帶強風重創臺南市溪北地區，新營區轄內多處受災嚴重，造成大規模停電、路樹倒塌與屋頂毀損，災後復原歷經艱辛；為感謝各企業團體及志工等單位通力合作，公私協力迅速展開災後重建，新營區公所27日特舉辦「丹娜絲災後復原感恩餐會」，區長陳宏田向協力單位及夥伴致贈感謝狀，向所有在災後伸出援手的夥伴致上最深的敬意與感謝。

感恩餐會現場播放新營區災後復原紀錄影片，透過畫面重現颱風來襲的震撼與破壞，也呈現各界資源挹注與援助的溫暖及見證社區從災後逐步復原歷程；市議員李宗翰，以及立委賴惠員、林俊憲、陳亭妃與市議員蔡育輝、趙昆原、王宣貿、沈家鳳服務團隊、里長、協力單位代表與善心人士均出席，共同見證新營災後復原重建的成果與溫情。

陳宏田區長表示，災後百廢待興，感謝各界善心人士及民意代表媒合捐贈災民帆布、礦泉水等急需物資，給予災民即時援助，攜手互助度過難關，同時也持續投入災後重建；高雄市政府環保局、國軍、替代役、義警義消等單位，協助恢復災後市容，主動為受災民眾屋頂鋪設臨時帆布；交通部高速公路局媒合營造施工廠商迅速為災民重建家園，宸茂營造、遠揚營造、武恩德營造、忠瑾營造、泛亞工程、聖禹營造工程、中華工程、福清營造、利耕營造、昌鉅營造、宏義工程、義力營造、威勝營造提供專業人力與技術，展現出企業回饋社會責任與愛心。

陳宏田區長強調，丹娜絲颱風雖帶來嚴峻挑戰，卻也讓人看見社區的韌性與溫情；災後第一時間，區公所即啟動應變機制，結合各里辦公處、消防、警義消、民間企業、慈善團體、志工與中央地方局處共同投入復原，使新營迅速恢復秩序；每份善款、每次支援都是重建重要力量，除透過感恩餐會向各界致敬，也象徵新營在風雨洗禮後再度綻放生機，未來將持續強化防災能量，讓社區更具韌性與希望。