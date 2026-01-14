新營區南興與民榮里聯合活動中心動土 黃偉哲促如期如質完工

市長黃偉哲（右五）參加新營區南興與民榮里聯合活動中心動土儀式。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

新營區南興里與民榮里聯合活動中心十四日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲強調市府請來最好的建築師及營建商，將興建一座高品質的活動中心供市民使用，希望施工單位務必如期如質完工，讓市民能在最短時間內就能使用該活動中心。

黃偉哲指出，南興里與民榮里缺乏公共活動空間，經市府團隊積極協調，於一一一年十二月成功完成土地使用分區變更，將原停車場用地變更為機關用地，突破土地限制。這項工程基地位於新營區新生路與新榮二街路口，由莊欽淇建築師事務所負責設計監造，允誠營造有限公司承攬施工。

聯合活動中心規劃為地上二層樓建築，總樓地板面積約九百一十四平方公尺（兩百七十六坪）。市府全額自籌投入四千九百六十八萬元經費，工期為三百三十天，預計於一一六年一月完工，市府將持續督促施工廠商如質如期完工，為當地住戶打造安全、便利且宜居的生活環境。

副市長兼任民政局代理局長姜淋煌說，南興里民榮里聯合活動中心是長勝營區周邊公有土地活化的具體實踐案例，完工後不只是里民集會使用，更將成為推動社區治理、長者照顧與育兒支持的重要據點。

南興里長林玫伶及民榮里長黃新義代表里民，感謝市長與市府團隊全力支持，讓地方多年期待的建設正式落實。