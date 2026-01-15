新營區南興、民榮里聯合活動中心新建工程動土 黃偉哲促早日提供市民使用

▲新營區南興、民榮里聯合活動中心新建工程動土，預計116年1月完工。

【記者 劉秋菊／台南 報導】台南市持續推動完善公共建設，備受地方期待的新營區南興里、民榮里聯合活動中心日前(14)日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲表示，市府請來最好的建築師及營建商，將興建一座高品質的活動中心供市民使用，他力促施工單位務必如期如質完工，讓市民能在最短時間內就能使用該活動中心。

▲新營區南興、民榮里聯合活動中心新建工程動土典禮，地方民代及里長共同參與。

黃偉哲指出，南興里與民榮里長期缺乏完善的公共活動空間。為此，市府團隊積極協調，於111年12月成功完成土地使用分區變更，將原停車場用地變更為機關用地，突破土地限制。黃偉哲強調，公共建設不僅追求數量，更重視品質與實用性，務求讓設施設備真正貼合市民生活。

本工程基地位於新營區新生路與新榮二街路口，由莊欽淇建築師事務所負責設計監造，允誠營造有限公司承攬施工，活動中心規劃為地上二層樓建築，總樓地板面積約914平方公尺（276坪）。市府全額自籌投入經費4,968萬元，預計於116年1月完工，展現市府推動地方建設、改善市民生活品質的具體成果。

黃偉哲強調，該活動中心工期預為330天，市府將持續督促施工廠商如質如期完工，打造安全、便利且宜居的生活環境，讓建設成果真正落實在市民生活之中。

▲新營區南興、民榮里聯合活動中心的地點相當好，交通便捷、環境優。

副市長兼任民政局代理局長姜淋煌指出，南興里民榮里聯合活動中心是長勝營區周邊公有土地活化的具體實踐案例，完工後不只是里民集會使用，更將成為推動社區治理、長者照顧與育兒支持的重要據點。

南興里長林玫伶及民榮里長黃新義也代表里民，感謝市長與市府團隊全力支持，讓地方多年期待的建設正式落實。

今日的動土典禮，包括市議會趙昆原、李宗翰、王宣貿、蔡育輝、沈家鳳等多位議員均到場參與，立委林俊憲、陳亭妃、賴惠員、謝龍介等服務處亦派代表前來參加，場面相當熱鬧。(照片由台南市政府新聞及國際關係處提供)