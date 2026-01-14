新營南興、民榮里活動中心動土

南市長黃偉哲、副市長兼任民政局代理局長姜淋煌、新營區長陳宏田及議員出席新營區南興里、民榮里聯合活動中心動土典禮，期盼工程早日完工。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府持續推動完善公共建設，新營區南興里、民榮里聯合活動中心昨（十四）日舉行動土典禮，市長黃偉哲、副市長兼任民政局代理局長姜淋煌、新營區長陳宏田，以及市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳、李宗翰、趙昆原與里長均出席共襄盛舉，期盼工程早日完工。

黃偉哲市長表示，南興里與民榮里長期缺乏完善公共活動空間，市府團隊積極協調，突破限制完成土地使用分區變更，將原停車場用地變更為機關用地；公共建設應重視品質與實用性，務求讓設施設備真正貼合市民生活，市府請來最好的建築師及營建商興建高品質的活動中心，也會督促施工單位如期如質完工，打造安全便利宜居生活環境，讓建設成果真正落實在市民生活之中。

姜淋煌副市長指出，南興里民榮里聯合活動中心完工後不只是里民集會使用，更將成為推動社區治理、長者照顧與育兒支持的重要據點，是長勝營區周邊公有土地活化具體實踐案例，也是市府推動地方建設、改善市民生活品質具體成果。

陳宏田區長說明該活動中心工程基地位於新營區新生路與新榮二街路口，規劃地上二層樓建築，總樓地板面積約二百七十六坪，市府全額自籌投入四千九百六十八萬元，整體工程預計於一一六年一月完工。新營南興里長林玫伶及民榮里長黃新義也代表里民感謝市府團隊支持，讓地方多年期待的建設正式落實，提供里民優質安全的活動空間。