新營國小AI素養課程 啟航

在全球ＡＩ技術快速發展的浪潮下，新營國小攜手均一教育平台團隊，共同推動具前瞻性的ＡＩ素養教育計畫。此項合作不僅為全國首創，更為培育未來社會所需的關鍵人才，邁出重要的一步。

新營國小一月廿一日成為全國首所試辦「Active AI」課程的學校。該課程結合國際ＡＩ AILiteracy 架構與實務教學案例，引導學生理解ＡＩ不僅是工具，更是一種需要具備判斷力、批判思考與倫理意識的能力體系，為學生在ＡＩ時代的長遠發展奠定紮實基礎。

均一團隊廿一日上午於新營國小進行公開授課，課程設計多元且富有彈性，包括由均一團隊老師採行的「一班二師」教學模式，以及均一團隊方羿老師所示範的「差異化教學」。學生在均一團隊老師與助教的引導下，積極投入「Active AI」課程探索，並透過均一團隊余承學老師的差異化教學設計，深化學習成效。

下午則辦理教師專題講座，主題為「未來教材培養未來人才～均一教育平台教學功能分享」，由均一講師余承學主講，現場教師互動熱烈，充分展現對ＡＩ教育與教學創新的高度關注。

校長曹欽瑋表示，新營國小此次與均一教育平台的合作，不僅再次展現教育創新的可能，更是培育具備ＡＩ素養之未來公民的重要里程碑。