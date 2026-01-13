新營圓環不義遺址標示完成

文化局去年底於新營圓環旁第一銀行前人行道鋪面，完成不義遺址標示設置。（文化局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

二二八事件爆發後，時任台南縣參議員的黃媽典被當局以參與爆動逮捕，在未經正當審判下於新營圓環公開槍決，該處經促進轉型正義委員會審定並公告為不義遺址，南市文化局表示，去年底完成新營圓環不義遺址標示，本月卅一日起將以藝術教育方式，深化大眾對不義遺址及轉型正義議題認識。

文化局繼二０二四年於中西區湯德章紀念公園內設置「原民生綠園」不義遺址標示後，去年底在新營圓環完成「新營圓環」不義遺址標示設置，是南市的第二面不義遺址標示。

為促進對人權歷史的理解，文化局以參與式走讀等形式，帶領民眾重新探索地方的歷史。（文化局提供）

文化局表示，新營圓環是新營區重要交通要道，也是台南重要的人權歷史場址；一九四七年二二八事件爆發後，三月二十二日時為台南縣參議員、台南縣商會理事長、經營嘉義客運的仕紳黃媽典，曾參與東石區二二八事件處理委員會，遭指稱糾眾叛亂、搶劫武器、發表叛逆言論，當局遂以「劫掠警察所武器、參與暴動」等理由逮捕。

四月二十二日，在未經正當審判下於圓環公開槍決；該處經促進轉型正義委員會於二０二一年審定，二０二二年公告為不義遺址；文化局去年底於新營圓環旁第一銀行前人行道鋪面完成標示設置。

文化局指出，為促進社會對轉型正義及人權歷史的理解，特別企劃「風裡的時間」系列活動，以生活的感官經驗為核心，規劃「圓環故事走讀」、「剪影創作工作坊」及「錄像短片映演暨映後座談會」等，邀請民眾以藝術參與方式，一起走入故事歷史脈絡，了解新營圓環周遭空間與記憶。

一月卅一日結合對歷史資料與田野訪談研究，帶領民眾走訪新營圓環周邊的日常街景，以情境式敘事，觸發更多公眾記憶與敘述。

三月七日將推出「光影剪影創作工作坊」，帶領民眾從生活物件、照片、地方故事等題材出發，述說歷史記憶。

三月二十八日將在剛修復完成的百年日式老宅「新東舊時光」，舉辦「新營圓環短片映演及座談會」，從影像工作者視角，分享透過影像紀錄來觀察地方的經驗與想法。