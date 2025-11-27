新營圓環人行道劃停車格引議 南市府：滾動式檢討

台南市 / 綜合報導

台南新營圓環周邊屬於商業區，銀行及店家密集，但停車空間不足，不少駕駛人冒險違停，騎樓處處可見臨停車輛，經過爭取，新畫設汽機車停車格，百萬網紅Cheap發文批評，竟把車位畫在人行道上，事件引發熱議，有行人認為確實壓縮到行走空間，但對於要停車的民眾來說，認為比較方便，對此，台南市交通局強調，一切符合法規，未來會進行滾動式調整，絕不會讓行人處在危險中。

台南新營圓環旁，銀行、店家密集，想來辦事的民眾，車位一位難求，機車族冒險違停在騎樓下，經過爭取後，現在規劃汽機車停車格，工程即將完工，啟用前卻引發質疑聲浪，百萬網紅Cheap看傻眼，更要大家跟著念一次「人行道」，還說名字已經告訴你用途，是要給人走不是用來停的，會讓他這麼氣憤是因為，這次劃設的停車格，是在人行道上。

台南市議員(國)蔡育輝說：「老百姓痛苦時常被開單，跟我民進黨，無黨籍(議員)陳情，然後我們讓交通局專業規劃。」台南市議員(民)王宣貿說：「在針對安全部分可能會來建議交通局，是否來考量用避車彎的方式來改善。」

實際回到現場，原本的人行道，空間一大半分給停車位，好幾十格機車格加上汽車停車空間，民眾VS.記者說：「人行道要寬一點，人才不會說，人要走車子又要過去這樣太複雜。」行人認為，走路空間遭壓縮，有安全上疑慮，但對駕駛人來說則是持不同看法，民眾VS.記者說：「可以啦，(怎麼說)，方便啦，因為有汽車可以停，機車也可以停，人行道也可以走，停車格太少了對汽車很不友善，行走的人其實沒有那麼多真的，大家都是騎摩托車出門。」

台南市交通局停車工程科長孫允昌說：「預留1.5米以上行人空間，後續如有民情反應會再依現況改進。」雖然車格畫設，均符合規定，但究竟行人的路權，是否會因此受到影響，交通局也允諾，後續也會依照使用情況，進行滾動式調整，絕不會讓他們身處危險中。

