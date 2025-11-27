新營圓環人行道劃停車格挨批 南市府允諾滾動式檢討

新營圓環近期公部門劃設新的停車格雖然還沒啟用，但已經引發外界質疑，認為停車格劃設在人行道上，根本就壓縮行人空間，甚至進出動線恐影響行人安全。

台南市民認為，「人行道要寬一點，人要走車子又要過去，這樣太複雜。」

台南市民表示，「汽車可以停，機車也可以停，人行道也可以走。」

台南市人本交通促進協會監事陳可昀批評，「停車格都不該劃在人行道上，這會造成人車直接在人行道上碰面，一也是誘導駕駛違規行駛在人行道上，二也是讓行人沒辦法走的很安穩。」

這個地點過去為人行道，但因為這邊是新營地區的商業區，銀行以及商家密集，停車空間不足，經過在地民代以及公部門多次會勘討論，決定不影響影人安全下劃設停車格兼顧在地停車需求。面對外界質疑，台南市交通局強調新設停車格均符合法規。

國民黨台南市議員蔡育輝指出，「《交通管理處罰條例》第90條之3規定，在圓環不妨害行人通行、行車安全無虞之下，增加行人通行的範圍，增加停車機車的空間。」

民進黨台南市議員王宣貿建議，「他還是有另外一個模式有避車彎的，假設真的還是疑慮非常深，我們認為請交通局來考量改成有避車彎的方式。」

台南市交通局停車工程科長孫允昌回應，「除了依法劃設格位，且會有1.5米以上行人空間，後續如有民情反應會再依現況改進。」

而新營圓環時常可以看到違停車輛臨停辦事，當地民眾長期反映停車困難、常因違停被開罰，多次陳情。而交通局也允諾，後續啟用後也會依照實際使用情況滾動式檢討，必要時做出調整。