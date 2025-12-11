新營圓環新標線惹議！南市交通局：「宣導期」免開單

新營圓環標線10日大致完成，引導車流更清晰。（台南市交通局提供／程炳璋台南傳真）

新營圓環上周啟用渦輪式圓環行車以來爭議不斷，行車動線遭質疑複雜恐致混亂，外側人行道設停車格還遭批是設計不良人車爭道，台南交通局10日完成大部分圓環畫線，引導清晰辨識車流。台南市交通局表示，未來3到6月是宣導期，面對不依標線行車的檢舉案先不開單。另外圓環人行道畫設停車格爭議並未違法，好處是可解決長期不足的停車需求。

新營圓環過去內側有許多車道，駕駛人可任意切換行駛，被認為動線不良須改善。上周開始全面標線施工，採最新的渦輪式設計，地上舊標線已刨除，車輛欲駛出圓環前，須提早靠外側車道，遭批動線複雜，可能阻礙民眾對舊圓環的行車認知習慣。

廣告 廣告

新營圓環畫線大致完成，循標線前進可有效引導車流。（台南市交通局提供／程炳璋台南傳真）

圓環新標線尚未完工前，即有民代質疑動線複雜，將影響長輩行車，台南市交通局10日已完成大部分畫線施工，尚須2、3天即可收尾。

交通局表示，民眾質疑新動線複雜，其實是使用習慣問題，只要車輛按新畫設的動線行駛，即可避免混淆。新動線啟用後3個月到半年為宣導期，即使被檢舉違「不依標誌標線行駛」違規，警方執法仍以勸導為主，不會開單。

另外，圓環外側人行道畫設停車格，被質疑人車爭道，更有網紅點名是路權悲劇縮影。交通局回應是應當地居民需求，過去駕駛人總將汽、機車停到圓環邊的店家騎樓，現在畫設專屬停車格位，增加汽車6格、機車50多格，紓解過去亂停車問題。

交通局強調，人行道畫設汽、機車停車格合法合規，該處停車格亦不影響行人動線範圍。相信新營圓環新動線運作一段時間，用路人養成使用習慣，就可大幅降低爭議。

更多中時新聞網報導

醫療糾紛頻繁 獸醫身心俱疲

林俊傑AAA獻曲驚喜領2獎

同性親密關係暴力案 5年翻倍