新營圓環標線優化改造採全台市區首座螺旋圓環設計，行人更安全行車更有序。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市政府交通局繼完成歸仁圓環、玉井圓環及佳里圓環標線改造工程後，接續嘗試現代圓環進化多車道螺旋圓環（Spiral Roundabout）設計理念導入新營圓環的標線優化工程，從行人能公平享有路權為出發點，透過道路標線重新設計分配人行、車行空間，讓行經新營圓環的車輛在進入環內前就明確分流，減少車與車、及車與人的碰撞風險，可更安全、更有秩序的方式匯入或匯出圓環，提高環形交叉的安全性與效率，是台灣市區首座螺旋圓環的示範案例。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲重視交通環境整頓，新營圓環位處地方多條主要道路匯聚節點，通達新營火車站、轉運站、市場、行政機關以及柳營區，周邊亦有銀行、商辦及商家，屬於新營地區重要地標；民眾較常反映問題包含人行道未完整串連、車輛進出圓環行車秩序混亂、路肩過寬誤認車道、路邊停車及違停影響行車等不友善的交通問題，是最易發生交通事故地點，因此決定重新優化新營圓環的交通動線。

王銘德局長指出，為凝聚新營圓環改造共識，改造期間除先公開設計藍圖，標線施工過程中並與新營區公所持續與當地居民、民意代表及里長等充分溝通，以提升行車安全為前提及符合用路人需求為改造重點，以取得共識與支持。

王銘德局長進一步說明，新營圓環改造工程除繪設標線型人行道串聯周邊實體人行道，並於車輛進出圓環處提供庇護空間，讓行人可以更安全的在圓環的周邊步行；圓環內路肩採附設裙環（Apron）的設計，引導小車駕駛在車道空間上行駛，亦可以讓大車壓駛；車道配置採螺旋線形，搭配指向線，引導車流由外側車道駛離圓環，且尖峰時段可以消化更多車流；進出圓環處繪設分向槽化線及讓路線等標線，強化圓環禮讓行車秩序，增加行車視距，清楚看見行人，停讓行人優先通行。

考量圓環周邊商辦社經活動需求，在不影響人行空間及行車安全下，於外路肩妥適規劃停車格位與管制，以符實際需要；緊鄰新營圓環的中正路段兩側設有2座公車停靠站，有黃支線、棕支線及小黃公車等公車服務路線，亦透過圓環標線優化改造重新進行道路標線調整，除新闢人行空間，同時畫設公車彎，讓公車停靠時不再影響車流。

交通管制科長劉昆和強調，道路設計應重於確保舒適安全的步行空間，才能朝向人本交通目標邁進；道路交通安全規則已明文規定行經圓環應注意事項，其中「車輛未停讓行人」、「未禮讓環內車輛先行」、「變換車道不當」及「未保持行車安全間隔」均屬用路人較常疏忽的行車原則；考量新營圓環標線重新優化初期，部分用路人有不熟悉路況或對於新圓環動線陌生而有違規舉發疑慮情形，甚至認為新動線太過複雜，交通局已協調警察局先以未來3個月為宣導期，以勸導為主，宣導期結束後再視情況滾動檢討，以利用路人能夠逐步熟悉遵循圓環新的標線、標誌指示行駛，俾保障與提升交通安全。