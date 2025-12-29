新營太子宮半程馬拉松活動吸引千餘名跑者參與 推廣運動風氣揮汗奔向健康

新營區長陳宏田、市議員沈家鳳、太子宮廟主委許清標、新營產業園區場協會理事長魏千芸等聯合為太子宮路跑鳴槍啟動。（記者李嘉祥攝）

▲新營區長陳宏田、市議員沈家鳳、太子宮廟主委許清標、新營產業園區場協會理事長魏千芸等聯合為太子宮路跑鳴槍啟動。（記者李嘉祥攝）

2025第二屆新營太子宮哪吒「奔向健康」半程馬拉松活動清晨於臺南市新營太子宮廟廣場熱鬧登場，分為半馬、11公里、6公里等四組別，吸引近1400人報名，跑者年紀從幾歲小兒到長者均有，新營區長陳宏田、市議員沈家鳳、太子宮廟主委許清標及各級民代代表與跑有一起舒展筋骨及為活動聯合鳴槍啟動，即時天色尚暗、氣溫頗低，仍澆不熄跑者熱情，在寒風中揮汗跑出健康與歡樂，還能抱得65吋液晶電視大獎歸。

廣告 廣告

為推廣健康生活及展現宗教教化作用，中壇元帥開基祖廟－新營太子宮廟連續3年於年底舉辦路跑活動，每屆都吸引千餘人報名，透過健康運動送走舊年迎接新的一年來到；今年參加民眾來自各縣市，很多都是全家參與，在地企業與社團也揪團共襄盛舉，台灣銅業魏千芸董事長及鄰近太子宮廟的新營產業園區廠協會等多間會員廠商均號召員工參加，展現對此項活動的支持。

新營太子宮路跑活動以中壇元帥三太子為主視覺，分為火尖槍組21.5K、風火輪組11.5K、乾坤組6K及歡樂健走組6K，將威風凜凜的三太子化身為可愛的Q版人物，為跑友帶來歡樂與庇佑，報名者可獲得紀念上衣、完賽獎牌、多功能後背包、紀念帽、新營太子宮平安餅、發財水等，主辦單位提供新營豆菜麵、丸子湯及綠豆湯等熱食為選手暖身，現場並提供三台65吋大電視的摸彩獎品，為活動增添驚喜與樂趣。

陳宏田區長肯定選手早起運動精神，藉由路跑活動迎接送舊迎新，也感謝廟方出錢出力辦健康活動，帶領大家迎向健康，展望未來。

太子宮太子爺廟主委許清標指出，太子宮廟超過300年歷史，是全台太子爺信仰的祖廟與地區重要文化信仰中心，以古風建築及藝術價值聞名；為推廣運動與健康理念，廟方前年起以中壇元帥三太子為形象舉辦路跑活動，鼓勵民眾養成從事健康休閒活動席換與建立積極樂活生活態度，參賽者穿著繪有Q版三太子象徵圖案的運動上衣，在這座富含歷史與信仰能量的古廟間感受跑步的力量與祝福，跟著三太子一起衝刺，跑的不只是公里數，更是信念與祝福，以活力迎接充滿健康與活力的2026年。

新營產業園區廠協會理事長魏千芸說，該會致力於推動社區福祉及健康文化活動，亦持續推廣其他公益計劃，積極履行企業社會責任達到敦親睦鄰的目標，展現企業在地化的深厚情感及社區凝聚力；太子宮路跑活動除提高地方居民的運動意識，也推動新營地區的社會整合和文化傳承，是一場結合運動與文化的盛大慶典，身為地方業者一定要共襄盛舉。