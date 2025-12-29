新營太子宮半程馬拉松活動吸引千餘名跑者參與 推廣運動風氣揮汗奔向健康
▲新營區長陳宏田、市議員沈家鳳、太子宮廟主委許清標、新營產業園區場協會理事長魏千芸等聯合為太子宮路跑鳴槍啟動。（記者李嘉祥攝）
2025第二屆新營太子宮哪吒「奔向健康」半程馬拉松活動清晨於臺南市新營太子宮廟廣場熱鬧登場，分為半馬、11公里、6公里等四組別，吸引近1400人報名，跑者年紀從幾歲小兒到長者均有，新營區長陳宏田、市議員沈家鳳、太子宮廟主委許清標及各級民代代表與跑有一起舒展筋骨及為活動聯合鳴槍啟動，即時天色尚暗、氣溫頗低，仍澆不熄跑者熱情，在寒風中揮汗跑出健康與歡樂，還能抱得65吋液晶電視大獎歸。
為推廣健康生活及展現宗教教化作用，中壇元帥開基祖廟－新營太子宮廟連續3年於年底舉辦路跑活動，每屆都吸引千餘人報名，透過健康運動送走舊年迎接新的一年來到；今年參加民眾來自各縣市，很多都是全家參與，在地企業與社團也揪團共襄盛舉，台灣銅業魏千芸董事長及鄰近太子宮廟的新營產業園區廠協會等多間會員廠商均號召員工參加，展現對此項活動的支持。
新營太子宮路跑活動以中壇元帥三太子為主視覺，分為火尖槍組21.5K、風火輪組11.5K、乾坤組6K及歡樂健走組6K，將威風凜凜的三太子化身為可愛的Q版人物，為跑友帶來歡樂與庇佑，報名者可獲得紀念上衣、完賽獎牌、多功能後背包、紀念帽、新營太子宮平安餅、發財水等，主辦單位提供新營豆菜麵、丸子湯及綠豆湯等熱食為選手暖身，現場並提供三台65吋大電視的摸彩獎品，為活動增添驚喜與樂趣。
陳宏田區長肯定選手早起運動精神，藉由路跑活動迎接送舊迎新，也感謝廟方出錢出力辦健康活動，帶領大家迎向健康，展望未來。
太子宮太子爺廟主委許清標指出，太子宮廟超過300年歷史，是全台太子爺信仰的祖廟與地區重要文化信仰中心，以古風建築及藝術價值聞名；為推廣運動與健康理念，廟方前年起以中壇元帥三太子為形象舉辦路跑活動，鼓勵民眾養成從事健康休閒活動席換與建立積極樂活生活態度，參賽者穿著繪有Q版三太子象徵圖案的運動上衣，在這座富含歷史與信仰能量的古廟間感受跑步的力量與祝福，跟著三太子一起衝刺，跑的不只是公里數，更是信念與祝福，以活力迎接充滿健康與活力的2026年。
新營產業園區廠協會理事長魏千芸說，該會致力於推動社區福祉及健康文化活動，亦持續推廣其他公益計劃，積極履行企業社會責任達到敦親睦鄰的目標，展現企業在地化的深厚情感及社區凝聚力；太子宮路跑活動除提高地方居民的運動意識，也推動新營地區的社會整合和文化傳承，是一場結合運動與文化的盛大慶典，身為地方業者一定要共襄盛舉。
其他人也在看
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 98
仇恨言論恐遭拘留！醫示警：年輕人已無退路
[NOWnews今日新聞]行政院近日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，未來在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。對此，時常評論時事的網紅...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 224
爬雪山遇降雪 兩團11人登山團2人失溫喪命｜#鏡新聞
最近冷氣團報到，雪霸國家公園變成銀白世界，靠近雪山主峰甚至積雪有20公分高，不過26日開始有兩團11人登山團的其中2人出現失溫甚至命危，搜救隊持續保持聯絡，想辦法進行救援，原本昨天(12/27)要派直升機前往，卻因為天候不理想救援卡關，今天(12/28)傳來不幸消息，兩人已經不幸身亡。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 12
雙和醫院爆狼醫性騷》受害女醫師出面指控 受害者不只一人 工會提3訴求
被視為高度專業、理應最重視倫理與人權的醫療體系，再度傳出性騷擾與懷孕歧視爭議。台信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 1
雙和醫院爆「狼醫主管」涉多起性騷 被害女醫控院方態度消極
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內又有醫院涉入性騷風暴！台北市醫師職業工會今（29）日偕同數位前雙和醫院醫師召開記者會，指控院內發生多起性騷事件，影像醫學部前部主管對多位女性同仁進行言語與肢體性騷擾，但院方態度消極，被迫離職。對此，雙和醫院回應，院方對於任何涉及性別平等及職場性騷擾之申訴，均秉持零容忍原則，同時依相關法令與院內規範即時處理，絕無外...匯流新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2
五股某國小工友修復震損水管 從鋁梯摔落「後腦著地」重創亡
新北市五股區某國小，在昨天（27日）深夜的7.0強震後，管線因此震壞漏水，一位盡職的62歲林姓工友，在修理時不慎從鋁梯上摔下來，後腦著地重創，緊急送醫搶救後仍在今天凌晨宣告不治，事發全部經過也曝光。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
西門町街頭格鬥！行人不滿被叭「拍車窗發戰鬥邀請」 牛頭牌駕駛被狂K
台北市萬華區西門町27日凌晨發生一起鬥毆事件，林姓男子（28歲）在行人徒步區走路時，不滿被開車的鄭姓男子（50歲）鳴喇叭催促，他趁鄭男停等紅燈時拍打其車窗理論，2人當街爆發肢體衝突，林男連續揮拳朝鄭男頭部猛K，雙方臉部皆掛彩，並互提傷害告訴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
19歲兒遭「200公斤水晶洞砸」身亡 母淚訴「沒勞健保」｜#鏡新聞
27號發生在新北市五股，外寮路的意外！19歲的余姓男子當兵前，到搬家公司打工一個月，沒想到被重達200公斤的水晶洞，砸到頭部，導致後腦勺凹陷、失血過多，送醫後不治，昨天28號遺體相驗，家屬痛哭，質疑雇主沒有投保勞健保，而且怎麼會讓新手，去搬這麼重的物品。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 5
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 3
影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬
這個月19日晚間，台北捷運台北車站和中山站，接連發生隨機攻擊事件後，拒今僅僅一周左右，中山捷運站晚間再傳有男子突然衝進誠品南西店，當場被警方壓制逮捕的事件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
無照男酒駕撞壞「媽媽的瑪莎拉蒂」 友頂罪被識破
台中市 / 綜合報導 台中26歲李姓男子跟朋友在夜店飲酒狂歡，清晨5點多，開車載送4名友人回家，卻失控撞上路邊石墩，車頭全毀，朋友也受傷送醫，警方到場調查時，同車女子還一度想要幫他頂罪。警方調閱監視器都有錄到畫面，李姓男子這才坦承是肇事駕駛，酒測值不但高達0.72，還被查出開的是媽媽的瑪莎拉蒂，而且是無照駕駛，罪加一等，當場上銬送辦。轎車直行通過路口，先是擦撞分隔島，接著撞上人行道圓球狀的石墩，右前車頭嚴重受損，身穿黑衣，他是肇事的26歲男子，撞車了，還不知道，同車的朋友已經受傷。李姓肇事駕駛VS.警員說：「我們撞成這樣，有危害到什麼嗎，你們就撞到路旁邊了，還有人受傷，誰受傷，你乘客受傷了啊。」今(28)日清晨5點多，這輛進口轎車行駛惠中路，通過台灣大道時失控自撞路邊的石墩，車上有3男2女，其中1名男子頭部撞傷送醫救治。發生車禍後肇事男子不斷打電話，同車的女子還向警方自稱是駕駛。李姓肇事駕駛與同車友人VS.警員說：「你不要那麼兇好不好，(我沒在兇)，我們沒有欠你錢，不用那麼兇，認真的，誰開車的，都不講我兩個都一起做(酒測)。」但警方看了路口監視器畫面，勸這名女子，不要假冒頂罪。警員說：「妳剛剛跟我說妳是駕駛，我都有錄音喔，差別就多辦一個而已，反正兩個我都一起送法院。」李姓男子眼看無法抵賴，只好乖乖承認。警員VS.李姓肇事駕駛說：「你跟我講你是不是駕駛人，不然我不會直接對你吹(酒測器)，好，我就是，好，我就是，是嗎，確定是喔，我有錄音錄影喔。」李姓男子酒測值0.72明顯超標，被警方上銬依法送辦，警方調查，李姓男子跟同車的朋友，在夜店喝酒玩樂後，明知駕照已經吊扣還開著媽媽的瑪莎拉蒂，載他們要回逢甲租屋處休息，路上就發生車禍。台中市第六警分局市政派出所副所長廖述儀說：「車內部分乘客身體不適，已送往醫院檢查治療。」李姓男子酒後開車，因為同車的4名乘客沒有勸阻，也被連坐開罰，6000元到15000元。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 18
搬200公斤水晶洞遭砸身亡! 母淚訴19歲兒"沒勞健保"
社會中心／葉為襄、王毓珺、李澤民、吳培嘉 新北報導繼續帶您追蹤，昨天（27日）發生在新北市五股外寮路的驚悚意外！19歲的余姓男子當兵前，到搬家公司打工一個月，沒想到，和雇主一起搬家時，被重達200公斤的水晶洞砸到頭部，導致後腦勺凹陷、失血過多，送醫後不治，下午（28日）遺體相驗，家屬痛哭，質疑雇主沒有投勞健保，怎麼會讓新手去搬這麼重的物品。余姓死者媽媽痛訴到醫院的時候他已經OCHA，所以我想要知道說，這到底一個多小時的時間，到底發生了什麼事情，兒子就這樣子就沒有了，她哭紅雙眼，到殯儀館相驗兒子遺體，怎麼都沒想過，年僅19歲的寶貝兒子，入伍前短期到搬家公司打工，卻從此天人永隔。年僅19歲余姓男子入伍前短期到搬家公司打工卻喪命。(圖/民視新聞網)意外就發生在一瞬間，週六中午12點，19歲余姓工人和26歲的蔡姓同事，站在貨車下方，當時46歲的余姓雇主，站在車上，要把跟170公分成人高的水晶洞、寬60公分，重達200公斤，不料，水晶洞突然倒塌，19歲余姓工人後腦勺被砸出凹洞，血流不止，送醫不治，檢警介入調查，不只媽媽質疑，姐姐也指控搬家公司，防護措施有問題。年僅19歲余姓男子入伍前短期到搬家公司打工卻喪命。(圖/民視新聞網)余姓死者姐姐更補充水晶洞它本身這麼重，為什麼都沒有想過說要用機器，或者是用更多的人力去處理，就是都沒有做事前評估，才會發生這樣的事情。余姓死者媽媽認為他兒子才19歲，可是卻把一個這麼危險的東西，讓他去執行，希望兒子這次犧牲的時候，因為知道現在有很多的雇主，他們是沒有幫勞工保勞健保的，因為兒子也是，希望說相關單位可以重視這件事情。余姓死者母親根本無法接受，19歲兒子沒被投保勞健保，等於工作沒保障，雇主疑似違法，還要員工自行加保工會，家屬嚴肅要求政府得加強工安和勞動檢查，避免類似事件再度發生。原文出處：搬２００公斤水晶洞遭砸慘死！ 母淚訴１９歲兒「沒保勞健保」 更多民視新聞報導嘴邱喊「好想殺人」慘了！男竟揚言到處砍 2網友遭逮身分曝光桃園女「人肉佔車位」被教育！駕駛啥都沒說直接倒車 她嚇到躲開19歲搬家工人搬貨遭水晶洞砸爆頭 送醫搶救不治民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
雙和醫控性騷擾案包庇輕懲 院方強調依法處理
（中央社記者陳婕翎台北29日電）前雙和醫院醫師今天出面指控，主管強迫懷孕醫師值夜班、言語羞辱，長期對下屬伸出「鹹豬手」，事後僅遭輕懲，工會認為醫院處置失當。院方回應全案皆依法處理，絕無包庇隱匿。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
7.0強震過後！蘇花公路驚傳土石崩落 紅色賓士車慘被砸中...引擎蓋凹了
27日深夜，宜蘭外海發生7.0強震，全台有感超級搖晃，各地紛紛傳出落石、大樓磁磚掉落等災情，今（28日）上午，47歲李姓女子駕駛紅色賓士車，行經蘇花公路台9線116.1公里處東澳路段時，突然天降落石砸中賓士車，駕駛李女及車內女乘客都嚇一大跳，所幸均未受傷，不過前方引擎蓋凹陷，車內的安全氣囊也爆出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／幕後操控洗錢225億元！「雨刷」偵結起訴 具體求刑10年
曾因主導職棒假球案，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，被檢方查出2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，直到被查獲前已經手新台幣225億元，並已收取新台幣2億多元佣金，案經檢方偵結後，認為蔡政宜因職棒假球案入獄服刑完畢後，卻於出獄後利用縣議員身分掩護，在幕後指揮洗錢集團運作，偵查期間仍否認犯案，犯後態度不佳，因此於12月18日依涉犯組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴包含蔡政宜在內的2名主嫌，並具體求三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
中山商圈又爆騷動…詭異白衣男「紅燈站路中突衝進誠品」拒檢揮拳襲警
台北市中山捷運站商圈繼19日發生隨機攻擊案後，昨（27）日晚間再度傳出騷動。一名蔡姓男子違規佇立於南京西路斑馬線中央，遭執勤警員引導至路邊時，竟突然拔腿衝進誠品南西店並拒絕盤查，甚至情緒失控揮拳襲警。警方見狀立即將其壓制並帶回保護管束，全案訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
台灣寺廟文化藝術節 結合漢服推廣宗教文化觀光
【記者林玉芬/南投報導】台灣寺廟文化藝術節由南投縣政府主辦，28日在日月潭文武廟熱鬧開幕，副縣長王瑞德、民政處長林琦瑜、縣府秘書黃馨瑩出席共襄盛舉，並體驗穿傳統漢服，參訪寺廟活動。 王瑞德表...自立晚報 ・ 10 小時前 ・ 1
救命錢倒數！ 勞保紓困貸款「每人最高10萬元」
勞保局今（29）日提醒，勞保紓困貸款最後倒數，將於明年1月2日截止受理，每人最高可貸新台幣10萬元，農曆年前入帳。 為協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞動部公告115年勞工保險被保險人紓困貸款，即中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
澎湖湖西村燒餅店家疑不慎打翻油鍋釀火災 民宅燒到剩骨架
南部中心／廖璟華、蘇晟維 澎湖報導28日中午，在澎湖湖西村發生一起火警，當時一戶在賣燒餅的店家，正在熱油鍋準備作業時，疑似不慎打翻油鍋，導致瞬間民宅陷入火海當中，消防隊經過快一個半小時的時間，才終於將火勢撲滅，但整個民宅已經被燒到只剩下骨架。澎湖湖西鄉一間燒餅店，28日中午在熱油鍋之際不慎打翻，釀成火警。（圖／民視新聞）濃密黑煙伴隨著澎湖冬季的強風，不斷往天空中竄上去，從遠方就可以清楚看見，澎湖湖西鄉，週日中午一處民宅突然竄出火舌，消防隊緊急出動，就看到整棟民宅幾乎已經被燒到精光，附近鄰居說，「在煮油鍋啦，油鍋倒了，倒了之後，他兒子過來就潑水，潑下去後就整個出去了，好像屋主手有燙傷」澎湖湖西鄉一間燒餅店，28日中午在熱油鍋之際不慎打翻，釀成火警。（圖／民視新聞）屋主兒子還原當時情形說到，「當時我們要在燒油鍋，那個油鍋太熱了，結果它那個燒到旁邊油渣就起火，起火之後油鍋就翻到地面上，一翻到地面上它就兩邊就燒起來了」原來當時，屋主家人疑似在製作燒餅油酥時，當時不慎打翻油鍋，瞬間大火迅速向外延燒，加上現場存放了保麗龍、塑膠袋及書籍等易燃雜物，還有風勢助長，讓火勢一發不可收拾，經過快一個半小時的搶救，才終於將火勢撲滅。澎湖湖西鄉一間燒餅店，28日中午在熱油鍋之際不慎打翻，釀成火警。（圖／民視新聞）澎湖消防第二大隊副大隊長王思源指出，「本局勤指獲報之後，立即派遣各式消防車輛共12車24人，火勢於13時40分控制，據屋主表示，他是在煮食東西的時候不慎起火」現場燃燒面積超過400平方公尺，只有張姓屋主輕微燙傷，但不願送醫，但詳細起火原因，將由火調人員進一步釐清。原文出處：澎湖湖西村燒餅店家傳火警 疑不慎打翻油鍋 民宅燒到剩骨架 更多民視新聞報導「肉身佔位」踢鐵板！駕駛「出這招」網讚：是個狠人嘴邱喊「好想殺人」慘了！男竟揚言到處砍 2網友遭逮身分曝光桃園女「人肉佔車位」被教育！駕駛啥都沒說直接倒車 她嚇到躲開民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
當兵前打工「遭200kg藝品重壓」爆頭慘死…母淚控雇主：未幫保勞健保
新北市五股區27日發生一起驚悚工安意外，一名余姓待役男子（19歲），在搬家公司打工期間，協助搬運一座重達200公斤的水晶洞藝品時，不幸遭倒塌的晶洞重壓頭部，經送醫搶救仍傷重不治。檢警於昨（28）日下午進行相驗，余男母親與兩名胞姊悲痛到場，母親淚訴雇主未替兒子投保勞健保，甚至推託要員工自行去工會處理，讓想在入伍前賺錢貼補家用的愛子枉死，盼司法能還給家屬一個公道。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話