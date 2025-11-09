新營太子宮辦中壇元帥平安福宴 立委林俊憲爭取溪北鄉親支持

新營太子宮辦中壇元帥聖誕平安福宴感謝太子爺恩澤，立委林俊憲也由黨內基層公職民代陪同出席，力爭溪北鄉親支持。（記者李嘉祥攝）

為慶賀中壇元帥三太子聖誕及安定民心，全台中壇元帥太子廟開基祖廟新營太子宮廟9日（農曆九月廿日）於菜市場旁第一停車場及週邊道路舉辦「中壇元帥聖誕平安福宴」，總計席開1058桌，現場擠進近萬人，除臺南市各大宮廟踴躍參與外，國策顧問張田黨、農業部專委陳右欣等政壇人士均出席，現場氣氛熱鬧滾滾；積極爭取市長初選提名的立委林俊憲也在立委賴惠員、郭國文，副議長林志展及多位議員等黨內基層民代陪同下到場，除發表福利政見，並巡迴各桌次爭取溪北鄉親支持。

太子宮廟主委許清標表示，連續幾年來有新冠疫情又有登革熱，嚴重擾亂民生，很多人心裡都不平靜，112年特於太子爺誕辰前一天的國曆10月28日首辦「平安福宴」，邀11位大廚師掌杓推出澎派菜色並開放各界認桌，讓信徒吃平安，以熱鬧氣氛為太子爺暖壽，原訂席開990桌，因大家都希望受太子爺神威庇佑平安，一下子就突破千桌，後因場地限制不得不截止。

許清標主委指出，今年天災頻傳，從地震、風災到水災，近日又有非洲豬瘟疫情，人心浮動，為彰顯太子爺聖德及安定民心，今年特選定於重陽後的農曆九月廿日舉辦「中壇元帥聖誕平安福宴」，考量場地原預定席開千桌，同樣一開放就爆滿，最後增加至1058桌，當日邀請13組知名外燴大廚掌杓，各自端出拿手料理，讓大家吃好料、吃平安，都能受太子爺庇護。

林俊憲立委由副議長林志展及各區議員陪同，上台發表福利政見以及對南市未來建設藍圖，全力爭取溪北鄉親的支持；現場民眾也熱情聲援，展現對未來臺南發展更上層樓的期許。