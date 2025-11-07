新營太子宮辦中壇元帥聖誕平安福宴 彰顯太子爺庇護恩德及吃平安定民心

新營太子宮今年將舉辦中壇元帥聖誕平安福宴，除彰顯太子爺庇護恩德，也讓吃平安定民心。

▲新營太子宮今年將舉辦中壇元帥聖誕平安福宴，除彰顯太子爺庇護恩德，也讓吃平安定民心。

為慶賀中壇元帥三太子聖誕及安定民心，全台中壇元帥太子廟開基祖廟－新營太子宮廟繼112年配合九九重陽首辦「太子賜福平安福宴後，今年於11月9日（農曆九月廿日）將再度於菜市場旁第一停車場及週邊道路舉辦「中壇元帥聖誕平安福宴」，總計席開1058桌，邀各界人士及友宮吃平安，也彰顯太子爺庇護恩德及與地方同慶。

新營太子宮建於清康熙27年（西元1688年），主祀金吒太子、木吒太子及哪吒太子，神威顯赫，分靈金身遍全台，每年農曆九月九日太子爺聖誕千秋，各地分靈廟宇及信眾相繼組團回宮謁祖，農曆八月初一起至九月九是顛峰期，廣場人潮洶湧，來自全台進香團及各式陣頭展演，廟內鐘鼓齊鳴，將賀壽氣氛帶入高峰，為全台最大宗教慶典。

廣告 廣告

太子宮廟主委許清標表示，連續幾年來有新冠疫情又有登革熱，嚴重擾亂民生，很多人心裡都不平靜，112年特於太子爺誕辰前一天的國曆10月28日首辦「平安福宴」，邀11位大廚師掌杓推出澎派菜色並開放各界認桌，讓信徒吃平安，以熱鬧氣氛為太子爺暖壽，原訂席開990桌，因大家都希望受太子爺神威庇佑平安，一下子就突破千桌，後因場地限制不得不截止。

許清標主委指出，今年天災頻傳，從地震、風災到水災，近日又有非洲豬瘟疫情，人心浮動，為彰顯太子爺聖德及安定民心，今年特選定於重陽後的農曆九月廿日舉辦「中壇元帥聖誕平安福宴」，考量場地原預定席開千桌，同樣一開放就爆滿，最後增加至1058桌，當日邀請13組知名外燴大廚掌杓，各自端出拿手料理，讓大家吃好料、吃平安，都能受太子爺庇護。