新營就業中心新春3場徵才 釋出逾230職缺

新營就業中心新春舉辦3場徵才活動，1月邀集11間廠商共襄盛舉，提供超過230個工作機會。(記者王涵平攝)

〔記者王涵平／台南報導〕新營就業中心新春舉辦3場徵才活動，1月邀集11間廠商共襄盛舉，提供超過230個工作機會，橫跨餐飲、食品、服務業、製造業等多元產業，鼓勵求職者踴躍參加，一馬當先找到好工作。

1月徵才廠商包含嗑肉石鍋、全家便利商店、麥當勞、全聯、爭鮮、卡多利亞食品、頂旺團膳、太陽堂餐飲、恒大股份有限公司等知名企業，提供門市人員、內/外場人員、計時人員等工作機會。其中，逾半數正職職缺起薪達3萬元以上，並提供超過75個兼職職缺，讓有時間彈性需求的民眾也能依自身狀況選擇適合的工作。

廣告 廣告

此外，南市環保局鹽水區清潔隊特別招募短期環境清潔工及春節清潔工，於春節及燈會期間協助打掃街道環境，共同維護鹽水市容。3場徵才活動時間及地點，1月8日新營聯合徵才在新營就業中心，共5家廠商提供127個職缺。1月12日白河聯合徵才在白河舉人公廟，共5家廠商，提供80個職缺。1月19日鹽水清潔隊徵才，在鹽水老人文康中心，共25個兼職職缺。

新營就業中心主任陳續文指出，2026年最低工資已調整為月薪29500元、時薪196元，提醒求職者面試應徵時留意自身權益。因應國際經貿情勢影響，勞動部持續推動「勞工就業通計畫」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計」等資源，協助失業勞工儘速重返職場或轉換跑道，徵才活動現場設有相關諮詢專區，可搭配婦女再就業、五五就業獎勵等獎助專案，有機會獲得3至6萬元就業獎勵金。

【看原文連結】

更多自由時報報導

圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖

三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

「台灣立場」現形了？雲圖驚見神秘防護罩阻隔 鄭明典曝原因

16縣市低溫特報！ 強烈大陸冷氣團午後南下 各地越晚越冷

