新營就業中心新春3場徵才 釋出逾230職缺
〔記者王涵平／台南報導〕新營就業中心新春舉辦3場徵才活動，1月邀集11間廠商共襄盛舉，提供超過230個工作機會，橫跨餐飲、食品、服務業、製造業等多元產業，鼓勵求職者踴躍參加，一馬當先找到好工作。
1月徵才廠商包含嗑肉石鍋、全家便利商店、麥當勞、全聯、爭鮮、卡多利亞食品、頂旺團膳、太陽堂餐飲、恒大股份有限公司等知名企業，提供門市人員、內/外場人員、計時人員等工作機會。其中，逾半數正職職缺起薪達3萬元以上，並提供超過75個兼職職缺，讓有時間彈性需求的民眾也能依自身狀況選擇適合的工作。
此外，南市環保局鹽水區清潔隊特別招募短期環境清潔工及春節清潔工，於春節及燈會期間協助打掃街道環境，共同維護鹽水市容。3場徵才活動時間及地點，1月8日新營聯合徵才在新營就業中心，共5家廠商提供127個職缺。1月12日白河聯合徵才在白河舉人公廟，共5家廠商，提供80個職缺。1月19日鹽水清潔隊徵才，在鹽水老人文康中心，共25個兼職職缺。
新營就業中心主任陳續文指出，2026年最低工資已調整為月薪29500元、時薪196元，提醒求職者面試應徵時留意自身權益。因應國際經貿情勢影響，勞動部持續推動「勞工就業通計畫」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計」等資源，協助失業勞工儘速重返職場或轉換跑道，徵才活動現場設有相關諮詢專區，可搭配婦女再就業、五五就業獎勵等獎助專案，有機會獲得3至6萬元就業獎勵金。
更多自由時報報導
圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖
三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光
「台灣立場」現形了？雲圖驚見神秘防護罩阻隔 鄭明典曝原因
16縣市低溫特報！ 強烈大陸冷氣團午後南下 各地越晚越冷
其他人也在看
美線上賭盤用戶下注馬杜洛垮台 獲利逾1300萬
（中央社紐約4日綜合外電報導）美國媒體報導，在美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛前，美國加密貨幣預測市場平台Polymarket一名用戶下注馬杜洛將垮台，獲利逾43萬6000美元（約新台幣1370萬元）。中央社 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
足球運彩分析》1/5 切爾西經歷換帥風波士氣大亂 能否抵擋曼城強勢進攻？
英超本輪又迎來傳統Big6對決，切爾西將作客挑戰曼城。然而對切爾西來說本場比賽困難重重，三連不勝的低迷氛圍加上換帥風波，本場比賽能否扛住曼城給予的強大壓力？中華民國運動彩券發展協會分析師（CSDA）哆啦來為大家解析雙方的戰術。Yahoo運動運彩通 ・ 18 小時前 ・ 1
想重溫童年！南韓年輕人網揪「警察抓小偷」 免自我介紹、結束就解散
據南韓媒體今天（1/3）報導，近來在南韓社群媒體上，許多年輕人相約，一起在公園玩「警察抓小偷」的遊戲，彼此之間不認識，但見面不用自我介紹，一起重溫童年回憶，結束後就解散，符合年輕世代不想消磨情緒的個性。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
美國總統特朗普表示，美軍在一次「大規模」打擊行動中捉拿了委內瑞拉領導人馬杜羅。BBC NEWS 中文 ・ 21 小時前 ・ 47
野生山羌誤闖園區！ 北市動物園：已健檢野放
社群平台Threads上有網友分享，4日上午到台北市立動物園遊玩，意外在無尾熊館附近的廁所看到「圍捕現場」，起初還以為是園內的山羌逃脫。對此，台北市立動物園說明，該事件是野生山羌跑進園區，所幸賣店的同仁十分機警，第一時間將山羌困在廁所，以利後續捕捉。無尾熊館館長...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
國高中一路好搭檔 亞柏黃愷翊／林聖茗搭7年解鎖乙排冠軍
全國羽協年度第一次排名賽今天賽程全部落幕，亞柏軍團包辦男子乙組單打與雙打冠軍，其中男單由大一新鮮人鄭筑升拿下冠軍，男雙則由黃愷翊／林聖茗繼去年高中盃後再度奪冠。值得一提的是甲組賽事的男雙何志偉／黃睿璿搭檔闖進決賽，最終惜敗收下亞軍。太報 ・ 17 小時前 ・ 2
嚴立婷一出房門秒傻眼！老公兒子私照全曝光 網驚喊：有其父必有其子
女星嚴立婷與前職籃球員張智峰結婚後育有一對兒女，平時經常透過社群平台分享家庭生活，近日她的一則貼文也引發關注。她透露，自己走出房間時意外看到一幕畫面，忍不住拋出疑問：「合理嗎？」並感嘆「果然有其父必有其子」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台中婦超商買點數助人購藥材 店員見異狀報警阻詐
（中央社記者蘇木春台中4日電）台中1名婦人網路認識自稱販賣中藥材的網友，對方稱父親開刀需要手術費，請婦人到超商買點數買藥材協助募資，她到超商要交易，店員發現有異報案，與警方阻詐成功，保住積蓄。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃持續鐵馬行動 (圖)
民進黨台南市長初選進入倒數階段，立委陳亭妃（前）4日持續以鐵馬行動深入地方，上午抵達六甲區。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
溪湖建醮有「洋人法師」！捷克男道場學習1年多 受邀幫人祭改祈福
彰化溪湖鎮建醮大典即將結束，3號請來法師們幫民眾祭改祈福，沒想到一群本土法師裡面出現一張外國臉孔，竟然是洋人法師，吸引許多民眾好奇。原來這名洋人法師Jack來自捷克，因為對台灣文化有興趣，又跟負責祭典台視新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
交友軟體陷阱多 高雄男遭投資詐騙損失320萬元
高雄市張姓男子透過交友軟體「PRIDO」結識1名男子，對方冒充知名公司員工，以參與「大同APP」限時優惠活動為由，誘使張男利用虛擬貨幣投入資金，張男在初期成功提領5000元獲利後深信不疑，陸續透過多個加密貨幣交易所購買泰達幣（USDT）轉入該APP，總計匯入320萬元積蓄，直至無法提領獲利才驚覺墜入自由時報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
賴清德宣示「今年基本工資破3萬」 網熱議最受惠「這群人」：台灣人沒爽到
總統賴清德今（4）日前往新竹，出席「國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮」，並在致詞時宣布今年將再度調整基本工資，將跨過3萬元門檻，帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。不過有網友在PTT對此熱議，直言基本工資調漲，最大受益者將是外籍移工而非本國勞工。賴清德表示，政府會不斷加薪、減稅、社會投資，跟大家站在一起，如果你是公務人員，從前總統蔡英文到......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 70
艾米尼之死以來最大規模 伊朗示威延燒增至10死
伊朗日前爆發大規模經濟示威活動，當局今天(3日)表示，至今已有至少10人因暴力衝突喪命，目前抗議潮仍沒有平息的跡象。 美聯社引述當地媒體報導，昨晚在中部聖城科姆(Qom)發生一起手榴彈爆炸事件，導致一名男子身亡。安全官員指出，該名男子試圖對民眾發動攻擊。 另一起死亡事件則發生在德黑蘭西南方370公里的哈爾辛市(Harsin)，隸屬伊朗革命衛隊的志願部隊「巴斯杰」(Basij)一名成員遭暴徒攻擊身亡。 這波抗議潮源於去年12月28日，德黑蘭的部分商家因不滿經濟衰退而發動罷工，後來逐漸演變成遍及全國的大規模示威活動，31省中的22省都有民眾走上街頭，是自2022年艾米尼(Mahsa Amini)事件以來最大的示威潮。美國總統川普(Donald Trump)更揚言，如果伊朗的和平示威者遭當局殺害，美國「將會出手相救」。 伊朗受到2018年美國重啟制裁影響，經濟持續低迷，現任總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)雖表態願與示威群眾對話，但他也坦言，由於伊朗里亞爾(Rial)急速貶值，政府能做的並不多。 伊朗近來也向西方國家發出訊號，希望能重啟核談判以換取減輕制裁。不過，川普與以色中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
乾癬不只是皮膚病！3成患者併發關節炎，拖越久壞越快…指甲凹、腳跟痛是徵兆：早期介入是關鍵
乾癬常被民眾誤認為是皮膚的傳染病，事實上，它是一種全身性的慢性發炎疾病。根據臨床統計，乾癬患者不僅面臨皮膚紅腫、脫屑的困擾，約有3分之1的病友可能發展出「乾癬性關節炎」，若未及時控制，將導致不可逆的關節變形，嚴重影響生活品質與工作能力……幸福熟齡 ・ 17 小時前 ・ 5
川普宣布「生擒」馬杜洛夫婦 南韓第一時間準備撤僑計畫
即時中心／林韋慈報導美軍空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，南美洲政局也陷入前所未有的動盪。美國總統川普（Donald Trump）高調宣布，美軍已「生擒」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，國際反應迅速升溫。南韓總統李在明隨即下達緊急指令，要求外交與安全部門全面監控局勢，隨時準備撤僑以確保當地韓僑安全。民視 ・ 1 天前 ・ 1
影/嘉義台82線爆事故！轎車烏龜慘翻 駕駛遭甩飛傷勢曝
3日上午11時50分許，嘉義台82線快速道路接國1交流道匝道前發生嚴重車禍，1輛汽車失控翻覆，導致車內的5旬男性駕駛遭甩飛到內側車道，一度造成車流回堵200米，男子送長庚搶救撿回一命。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷氣團週一南下「挑戰寒流等級」 下週後半偏乾冷
4日清晨仍有輻射冷卻，局部低溫下探8度，隨著這波強烈大陸冷氣團減弱，白天逐漸回溫，降雨範圍縮減到基隆北海岸、東半部地區和恆春半島。但下週有強烈大陸冷氣團南下，強度挑戰寒流等級，台北氣象站低溫可能僅10.4度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
期暉實業屏東六塊厝擴廠動土 投資4.5億拓展智慧冷藏設備
冷凍、冷藏庫體製造的期暉實業有限公司，今（3）日上午在屏東六塊厝產業園區舉行廠房新建工程動土祈福典禮，由屏東縣長周春米與期暉實業董事長趙茂根共同主持。期暉實業指出，民國106年在屏東技產業園區設廠，後疫情時代冷凍食品更為廣大消費者接受，期暉再於六塊厝產業園區設廠，擴大生產線。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
喝熱湯流鼻水？自律神經反射現象
還有天氣冷，品嘗熱騰騰的鹹粥、或者火鍋的時候，不知您有沒有這種經驗，明明沒有感冒，卻會流鼻水直流呢？接下來，耳鼻喉科醫師要告訴大家真相。天氣轉冷不少人，就愛來碗熱呼呼的麵食，卻常常都還沒吃飽，就一...大愛電視 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
「柯志恩難以回擊的候選人」張博洋挺賴瑞隆
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選最後倒數，參選人賴瑞隆今晚舉辦「真誠無畏之夜」，除多位民進黨籍議員站台相挺外，無黨籍市議員張博洋也到場力挺，場面熱鬧。張博洋表示，基層木工之子、菜市場長大的...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 7