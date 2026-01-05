新營就業中心辦三場徵才

新營就業中心一月將安排三場徵才活動，釋出二百多個工作機會。（新營就業中心提供）

記者陳佳伶∕新營報導

迎接農曆年前轉職旺季，新營就業中心為協助民眾順利就業，一月將舉辦三場徵才活動，有十一家廠商共提供二百卅二個工作機會，橫跨餐飲、食品、服務業、製造業等多元產業，鼓勵求職者踴躍參加，一馬當先找到好工作。

新營就業中心說，一月徵才廠商包含嗑肉石鍋、全家便利商店、麥當勞、全聯、爭鮮、卡多利亞食品、頂旺團膳、太陽堂餐飲、恒大股份有限公司等知名企業，提供門市人員、內∕外場人員、計時人員、大夜班人員、餐飲服務人員、店長、作業員、機械維修員、廚師、營養師、衛生管理人員、小客（貨）車司機等工作機會；其中，逾半數正職職缺起薪達三萬元以上，並提供七十五個兼職職缺。

鹽水區清潔隊特別招募短期環境清潔工及春節清潔工，在春節及燈會期間協助打掃街道環境，共同維護鹽水市容。

三場徵才活動分別是八日上午九時卅分至十一時卅分在新營就業中心二樓會議室，有五家廠商提供一百二十七個職缺；十二日上午九時至十一時在白河舉人公廟，有五家廠商提供八十個職缺；十九日上午九時至十一時，在鹽水老人文康中心三樓會議室，提供二十五個兼職的職缺。

新營就業中心主任陳續文指出，一一五年最低工資已調整為月薪二萬九千五百元、時薪一百九十六元，提醒求職者面試應徵時留意自身權益。

因應國際經貿情勢影響，勞動部持續推動「勞工就業通計畫」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計」等資源，協助受影響失業勞工儘速重返職場或轉換跑道，徵才活動現場亦設有相關諮詢專區，可搭配婦女再就業、五五就業獎勵等獎助專案，有機會獲三至六萬元就業獎勵金。