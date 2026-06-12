新營就業助照服員減輕職傷

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為協助受國際情勢影響產業的失業勞工儘速重返職場，勞動部積極推動「勞工就業通計畫」，其中「職務再設計」方案每人每年可申請最高十萬元補助，透過改善工作設備、提供就業輔具或調整工作流程，協助勞工排除工作障礙、提升工作效能，近年也持續擴大協助範圍，讓更多第一線勞工能安心就業、穩定留任。

四十四歲的陳聖中原任職公司去年受到國際經貿影響實施減班休息，讓他重新思考未來職涯方向，與家人討論後決定投入長照領域，在完成照服員專業訓練課程並取得結業證書後，轉往社團法人臺南市常青樹協會旗下的營新東山日照中心服務，日常工作為攙扶長者進行步行訓練及協助準備送餐，但因時常需彎腰及施力，對身體造成壓力。

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為降低職業傷害風險，陳聖中經由勞動部雲嘉南分署新營就業中心就服員協助申請「勞工就業通－職務再設計」方案，經專業評估後獲得經費補助添購改良式餐車、護腰與護腕等輔具，有效減輕工作的體力負荷，也讓他能以更好的狀態照顧中心裡的阿公阿嬤，迄今已穩定工作一年。

南市常青樹協會理事長石嘉玫表示，照顧服務工作需長時間站立與協助長者活動，若缺乏適當輔具，容易造成職業傷害，透過勞動部的職務再設計資源可有效改善照服員的工作環境，減輕負荷，有助於留住長照人才，提升整體照護品質。