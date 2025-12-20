新營文化中心新展「與陶共舞．八掌溪岸的流光」登場

臺灣後壁陶藝學會在新營文化中推全新聯展《與陶共舞．八掌溪岸的流光》，部分參展會員在會場開心合影。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

臺灣後壁陶藝學會即日起至明年一月十一日，在新營文化中推全新聯展「與陶共舞．八掌溪岸的流光」，展出由會員創作兼具美學和生活實用性陶藝作品，舉凡茶具、碗盤、甕罐、花器等超過八十件，呈現庶民生活的平凡之美。

新營文化中心表示，成立於一０七年的臺灣後壁陶藝學會（簡稱臺壁會），匯聚一群熱愛陶藝、致力推廣生活藝術的創作者，以八掌溪畔的後壁為起點，逐步向外拓展，會員已遍布台南、雲林、嘉義、高雄及屏東等地。

臺壁會透過展覽、競賽、教學課程與每月技藝交流，推動陶藝創作與文化美學，有不少退休的公教人員投入，成果斐然；這次在新營文化中心推出的第四屆會員聯展《與陶共舞．八掌溪岸的流光》，展出超過八十件兼具生活與美學的陶藝創作。

《與陶共舞．八掌溪岸的流光》，不乏退休校長參展，平時以陶藝創作安頓身心。（記者陳佳伶攝）

新營文化中心指出，這次展覽以「生活與藝術陶」為主軸，靈感源自鄉土人家質樸生活方式，舉凡吃飯、喝茶、種稼、敬天、愛地-呈現溪畔人家的日常生活情景與心靈意象，作品呈現平凡生活之美，也傳達藝術創作者遠離喧囂、安然自在的生活態度。

陶藝作品線條柔和，有如雙人打太極拳。（記者陳佳伶攝）

展覽主題《與陶共舞．八掌溪岸的流光》，如同陶土歷經水洗火煉後綻放光芒，期望透過展覽，呈現陶藝的溫潤質感與自然流彩，喚起更多人看見平淡生活中，無所不在的美好。