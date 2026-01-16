新營文化中心1/16至2/01展出「後壁之美」攝影獲獎作品 黃偉哲邀領略農業文化百年芳華

▲「2025後壁之美」攝影比賽獲獎作品展於今(16)日起至2月1日在新營文化中心意象廳展出，且於今日舉辦開幕儀式，葉澤山副市長代表黃偉哲市長出席。

【記者 劉秋菊／台南 報導】「2025後壁之美」攝影比賽獲獎作品展將於今(16)日起至2月1日在新營文化中心意象廳展出，台南市副市長葉澤山今日代表市長黃偉哲出席開幕儀式，肯定本次作品呈現後壁最真摯且動人的風貌，邀請民眾一起來觀展，領略台南農業文化的百年芳華。

▲芳榮米廠辦理攝影賽，以「芳華百年、榮耀再現」為主題，得獎作品在新營文化中心展出。

副市長葉澤山致詞表示，位於後壁區的芳榮米廠走過日治時代，迄今有百年歷史，致力於結合稻米文化發展在地特色。同時更是別出心裁，以「芳華百年、榮耀再現」為主題辦理攝影展，來紀念米廠的百年榮耀，影像呈現的不僅是稻米之米的紀錄，也是世代農民土地記憶，相當有溫度，歡迎民眾來觀展。

主辦單位芳榮米廠說明，攝影賽以「芳華百年、榮耀再現」為主題，共吸引91位參賽者投件，累計徵集1,253件優秀影像作品，參賽者透過鏡頭記錄後壁地區的稻作文化與農村生活的細膩瞬間，題材涵蓋金黃稻田、田間勞作、米食傳承及居民日常，層層堆疊出屬於後壁的生活樣貌。

在參賽作品中，不僅能見到合鴨水田共生的生態農法、古厝前曬穀的傳統景象，更真實記錄了農人揮汗插秧與長者育苗的身影。每一張照片都蘊藏著對土地的深厚情感，呈現農村世代累積的文化記憶。經由專業評審團隊嚴謹評選，最終選出金、銀、銅獎及優選、佳作名單，完整展現後壁的多元風貌。

芳榮米廠執行長黃麗琴指出，市面上較少以「稻米」為主角的影像創作，透過攝影比賽能讓米鄉特色與農民對土地的情感連結被更多人看見，進而引領外界走進台南後壁。

▲民眾駐足欣賞攝影展作品。

後壁區長李至彬表示，此次比賽展現了在地居民與土地緊密共生的關係，期盼藉由這些作品推廣「米鄉後壁」純樸真實的美好，吸引大眾親身走入農村，體驗在地的生活溫度。

今日活動包括無米樂稻米協會總幹事張美雪、雲林縣攝影協會理事長張仁傑、農業部農村發展及水土保持署台南分署長柯燦堂、台南區農業改良場長陳昱初及斗南分場長陳俊仁、議員王宣貿、沈家鳳、蔡育輝等親自出席，立委林俊憲、陳亭妃、賴惠員、謝龍介及各議員服務處也派代表出席，表達支持。(照片由台南市政府新聞及國際關係處提供)

展出資訊：

展覽：【2025米蘭之鄉後壁之美攝影比賽獲獎作品展】

日期：即日起至2/01(日)止

時間：週三到週日 09：00-17：00(每週一、週二休館)

地點：新營文化中心 意象廳

免費參觀

更多詳情，請至「新營文化中心」官網查詢

https://xinying-culture.tainan.gov.tw/index.php?inter=activity&did=812