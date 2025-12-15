新營文化街民宅發生氣爆，二人受傷送醫，消防人員獲報前往救援，現場一片狼藉。（民眾提供）

記者陳佳伶／新營報導

新營區文化街一處民宅十五日晚間八時餘傳出氣爆意外，氣爆威力大波及附近住戶，消防局獲報派出消防車和警消前往現場救援，初步清查有兩人受傷，兩人均意識清醒已送醫，疑似煮食不慎使用桶裝瓦斯發生氣爆，詳細氣爆發生原因消防局進一步調查中。

消防局十五日晚間八時零八分獲報，隨即出動八車、警消二十人前往現場救援，現場已無明火，不過門窗玻璃震碎一地，招牌也散落在地，一片狼籍。

初步清查現場有兩人受傷，年約六十歲男屋主，包括臉部、前胸、大小腿、右前臂有百分之四十九的二度燒燙傷，送永康奇美急救；另一名騎機車路過約五十歲的男騎士也遭波及，臉部和手腳遭玻璃小割傷，送柳營奇美治瘧。

這起氣爆燃燒面積約十平方公尺，還波及附近多戶住戶，並有車子受損，相關財損和氣爆發生原因需要進一步調查。