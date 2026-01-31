新營東山路交通瓶頸有望突破

南市工務局著手辦理新營東山路平交道改善計畫，第一期道路拓寬先行啟動，將新增一車道抒解交通擁塞問題。（記者李嘉祥攝）

▲南市工務局著手辦理新營東山路平交道改善計畫，第一期道路拓寬先行啟動，將新增一車道抒解交通擁塞問題。（記者李嘉祥攝）

為改善新營火車站北側東山路平交道兩側腹地短窄造成塞車問題，臺南市政府工務局擬定三階段改善計畫，第一階段道路拓寬工程已啟動，預計三月底完工，將增加一車道，舒緩東山路平交道塞車問題。

工務局表示，新營東山路平交道以西銜接開元路、以東銜接省道台一線，由於兩側腹地又短又窄，停等平交道時，如果不只一班列車通過，兩側道路容易塞車，尤其東側經常一路塞到台一線路口，影響周邊車流通行。

工務局指出，東山路平交道改善計畫已辦理規劃拓寬作業，改善一五五點五公尺、寬約廿公尺，因牽涉都市計畫變更及台鐵設施遷移，遂分三階段進行，先辦理第一階段短期改善方案，租用台鐵、台糖及新營區農會空置土地增加一車道；第二階段將辦理都計變更作業；第三階段規劃車道配置方案，用地取得預計一一六年十二月完成，包含台鐵設施遷移全部工程預計一一七年六月完成。