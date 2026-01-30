新營東山路平交道拓寬動工 第1階段預計3月完工緩解塞車

新營東山路平交道平時車流不少，有列車通過時易造成塞車。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

為改善新營火車站北側東山路平交道兩側腹地短窄，列車通過時易造成塞車問題，南市工務局擬定三階段改善計畫，第一階段的道路拓寬工程將啟動，路寬由現況十五米拓寬為二十米，預定三月底完工，可望突破東山路平交道的交通瓶頸。

工務局長陳世仁表示，新營東山路平交道以西銜接開元路、以東銜接省道台一線，由於兩側腹地又短又窄，有列車通過停等平交道時，兩側道路容易塞車，東側經常一路塞到台一線路口，影響周邊車流通行。

新營東山路平交道現有路寬約十五米，規劃拓寬作業，需改善長度約一百五十五點五公尺、寬約二十公尺；拓寬牽涉辦理都市計畫變更及台鐵設施遷移，採取三階段進行，目前進行第一階段的短期改善方案。

第一階段的道路拓寬工程經費二百卅五萬餘元，用地採租用現有空地（包含台鐵、台糖及新營區農會土地），以增加一車道，拓寬工程將開工，預計三月底完工。

第二階段將辦理都市計畫變更作業，第三階段則是規劃車道配置方案，用地取得預計一一六年十二月完成，包含台鐵設施遷移的全部工程，預計一一七年六月完成。