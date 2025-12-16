新營民宅氣爆波及10戶 2傷

消防局火調人員重回氣爆現場，釐清發生原因。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕新營報導

新營區文化街一處民宅十五日晚間八時餘發生氣爆意外，有一名屋內房客、以及路過機車騎士兩人受傷送醫，氣爆威力強大波及附近約十戶住戶，現場一片狼籍，消防局火調科人員十六日重回現場勘驗後表示，疑似氣爆原因仍在調查中，有待釐清。

位於新營鬧區的文化街一處民宅十五日晚間發生氣爆意外、鐵捲門被炸開、門窗玻璃震碎一地，招牌也散落在地，現場一片狼籍，還波及附近民宅和商家，兩名傷者送醫救治。

四十二歲陳姓男房客，臉部、腹部、雙臂和大腿有二至三度燒傷，燒傷面積約佔體表面積百分之五十，在醫院燙傷中心照護，目前生命徵象穩定，院方將安排手術。

廣告 廣告

另一名騎機車路過四十六歲王姓騎士遭波及，王男身體背部與四肢多處擦傷及撕裂傷，經送醫縫合後已出院。

消防局火調科人員十六日到場勘驗，氣爆燃燒面積約十平方公尺，氣爆威力大，波及文化街、中山路約十戶的住戶、商家，連停在周邊現車輛玻璃都被炸開大洞。

毗鄰氣爆戶的在地知名消夜攤，業者心有餘悸說，還好公休沒有營業，氣爆波及鐵捲門和窗戶，可能有數天無法營業，「沒有關係，人平安最重要，希望受傷送醫的鄰居趕快康復」。

也有附近住戶說，氣爆發生時有聽到一聲巨響，一開始以為是地震或嚴重車禍，後來才知是發生氣爆，不知為何氣爆情況會這麼嚴重，放在現場的車輛遭波及受損，目前沒去想求償的事，希望受傷鄰居能平安。