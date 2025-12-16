新營民宅氣爆！ 疑「瓦斯煮食不慎」 男住戶燒燙傷送醫

台南市 / 綜合報導

昨(15)日晚間在台南新營區文化街上，有民宅發生氣爆，現場物品散落一地，附近民眾聽到爆炸聲也都嚇壞了，消防人員到場後，初步發現是有民眾在家中煮東西不小心，導致使用的桶裝瓦斯突然氣爆，造成一名男子受傷，而氣爆當時，剛好有一名男騎士經過，結果也被玻璃碎片割傷，幸好兩名傷者都沒有生命危險。

台南新營區文化街民宅，昨日晚上8點多傳出氣爆意外，現場一團亂，警消獲報到場，先拉起封鎖線，滿地都是玻璃碎屑、住家鐵皮等物，民眾都被爆炸聲響嚇到趕緊出來查看，也一起先清掃環境。住家內幾乎滿目瘡痍，可見氣爆威力有多大，意外發生在昨日晚上8點多，民宅住戶煮食不慎，使用桶裝瓦斯發生氣爆，消防獲報，出動8車19人前往，附近民眾說：「砰的一聲很大聲，摩托車倒地，我們以為是地震那種。」

台南市消防局第一大隊大隊長邱國禎說：「氣爆戶，是一般住家使用，大概損傷面積約10平方公尺，到達現場，沒有明火。」 氣爆意外 共造成2人受傷 ， 42歲的男住戶 ， 臉部前胸雙大小腿 及右前臂 共49%2度燒燙傷 ， 送醫治療 ， 一名46歲的男騎士經過 也受到波及 ， 臉部及手腳 遭碎玻璃小割傷 ， 兩人意識皆清楚 ，住戶在家煮食東西，結果不慎發生氣爆意外，附近居民都被聲響嚇壞，詳細原因，還有待進一步釐清。

