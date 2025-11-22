新營法親樂齡課 演奏懷舊老歌眾樂樂

台南新營共修處，每個月都有針對年長的師兄姊，舉辦樂齡課程，希望他們走出戶外。這回透過懷舊老歌及樂團演奏，讓長輩重溫青春回憶，就連八、九十歲的資深師兄姊，儘管由看護陪伴，也要一起來上課。

慈濟志工 謝新村：「我也是老菩薩，他們喜歡聽老歌，我就唱很多老歌給他們聽。」

78歲的謝新村，長輩娛樂長輩。由慈濟人組成的小提琴樂團，演奏的也是懷舊歌曲，台下的觀眾跟著哼唱。慈濟志工 王林桂麗：「這是我們年代的歌，(聽起來什麼感受)，就是很思念。」

慈濟志工 顏吟修：「節奏快的，他們會跟心情著起舞，看著他們歡喜心，是最大的回饋。」

彼此帶動，連93歲的資深志工，由看護陪伴，每個月都來報到。慈濟志工 林雲彩：「行動不方便，漸漸能如出來跟大家一起，有說有笑，又能聽歌，心情很好。」

慈濟志工 林翠珍：「我們針對社區老人，以及我們自己的師兄師姊，希望他們不要一直都待在家裡，可以來參與我們的活動。」

「你國語台語都會可以懂嗎 (對喔)，你很會煮台灣菜嗎 (對喔) ，感恩 把我們雅珍照顧這麼好，謝謝你喔。」

互道感恩，也搭配輕快的帶動跳，讓長輩們在旋律中，不只活絡腦力，也重溫那段美好歲月。

