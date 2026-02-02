新營波光節七日登場 光影藝術點亮天鵝湖

市長黃偉哲帶著新營波光節所打造兩位夢境小精靈，「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」亮相。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

新營波光節七日至三月八日在新營天鵝湖登場，文化局二日為新營波光節宣傳，今年策展主題為「光之夢」，園區有七件主題作品，打造兩位夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」也正式亮相，將引領民眾穿梭現實與夢境間，開啟溫柔、療癒的感官旅程。

文化局二日在新營文化中心舉辦開幕前宣傳記者會，由市長黃偉哲主持，說明今年波光節以「光之夢」為主題的展覽亮點，邀請民眾走入光影交織的夢境場域，感受藝術與城市夜色交融的魅力。

今年新營波光節主題為「光之夢」，作品可愛且具特色。（文化局提供）

黃偉哲表示，今年是新營波光節第三年舉辦，希望能打造大、小朋友都能喜歡的親子燈節；新營波光節展出從七日到三月八日，中間有情人節，還有春節連假、二二八連假，請民眾來欣賞新營波光節賞心悅目的藝術創作，還可參加歌唱比賽贏獎金、獎品。

文化局表示，新營波光節自2024年開辦以來，首年即吸引超過二十八萬人次參觀、今年波光節以擁有三百年歷史的天鵝湖為核心，透過光影藝術重新詮釋埤塘景觀的靜謐與深度，並與月津港燈節同步展開，期帶動北台南觀光與文化能量，邀請全國民眾至台南走春、感受城市多元魅力。

今年新營波光節由禹禹藝術工作室策展，創作過程以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境，讓觀者在行走、停留與互動間，逐步放慢生活節奏。

新營波光節將帶領民眾走入光影交織的夢境場域，感受藝術與城市夜色交融的魅力。（文化局提供）

文化局表示，今年展區共規劃七件主題作品，其中包含四件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。

八日晚間將舉行開幕演出，首度推出由市民共同參與的「共唱節目」；展期間規劃「光之夢遊」劇場式導覽，串聯新營十一家在地特色店家推出IP聯名企劃，以及兩條深度旅行路線，引導遊客走進新營街區與巷弄，從夜間藝術延伸至日常生活，感受城市深層的人文風景。

2026新營波光節展期由七日至三月八日，每日點燈時間為下午五時卅分至晚上十時，市府於假日期間規劃免費接駁專車，往返新營火車站與天鵝湖會場，鼓勵民眾多利用大眾運輸。