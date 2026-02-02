新營波光節七日登場 邀親子同遊

南市長黃偉哲、文化局長黃雅玲與策展團隊、藝術家揭曉新營波光節展覽主題，邀民眾走入光影交織的夢境場域。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、文化局長黃雅玲與策展團隊、藝術家揭曉新營波光節展覽主題，邀民眾走入光影交織的夢境場域。（記者李嘉祥攝）

北臺南指標性藝文盛事「新營波光節」將於二月七日起至三月八日於新營天鵝湖公園登場，二日並於新營文化中心舉辦宣傳會，市長黃偉哲、文化局長黃雅玲與策展團隊、藝術家揭曉展覽主題「光之夢」，邀民眾走入光影交織的夢境場域，感受藝術與城市夜色交融魅力。

黃偉哲市長表示，新營波光節邁入第三年，今年邀請曾為月津港燈節籌畫燈節的禹禹藝術工作室為波光節規劃更好的聲光藝術，打造大小朋友都喜歡的親子燈節；波光節展期長達一個月，期間有情人節、農曆春節、二二八連假，歡迎來欣賞美麗藝術創作，參加歌唱比賽拿獎金及獎品。

廣告 廣告

黃雅玲局長說，新營波光節於二零二四年開辦首年即吸引超過廿八萬人次參觀，並連續二年榮獲國際繆思設計大獎藝術展覽類金獎，展現臺南公共藝術策展實力，也讓新營站上國際藝文舞台；今年波光節同樣以天鵝湖為核心，透過光影藝術重新詮釋埤塘景觀的靜謐與深度，並與月津港燈節同步展開，期盼帶動北臺南觀光與文化能量。

策展團隊說明今年波光節以「藝術與土地共生」為核心規劃七件主題作品，其中四件互動式裝置結合聲音、影像、水霧與感測科技，透過光影介入，讓觀者融入環境；今年並首度以繪本敘事為策展線索，打造兩位夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，引領民眾穿梭現實與夢境間，增添動感與童趣，展覽期間並規劃「光之夢遊」劇場式導覽以及串聯新營十一家在地特色店家推出IP聯名企劃及二條深度旅行路線，呈現城市深層人文風景。