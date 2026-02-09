新營波光節啟燈光之夢點亮天鵝湖 原創IP共構光影打造夢境場域

南市長黃偉哲與立委、議員聯合主持新營波光節啟燈儀式，於時空之序舞台上點亮湖畔夜色，帶領民眾走入療癒又奇幻的夜間旅程。（記者李嘉祥攝）

臺南溪北年度光影盛事「2026新營波光節」晚間於新營天鵝湖公園盛大開幕，市長黃偉哲主持啟燈儀式，於特別打造的作品時空之序舞台上，與立委陳亭妃及市議員王宣貿、沈家鳳、蔡育輝、李宗翰以及現場民眾一同點亮湖畔夜色；今年新營波光節以「光之夢」為策展主題，首度攜手台灣新生代原創插畫 IP「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，結合光影藝術與角色敘事，將擁有三百年歷史的天鵝湖轉化為大型沉浸式夢境場域，帶領民眾走入一場療癒又奇幻的夜間旅程。

新營國小太鼓隊為啟燈活動熱鬧開場，吳昱霆鋼琴獨奏與右武衛合唱團接力演出，壓軸登場的「Xinying to Singing－新營開唱」共演計畫打破傳統舞台形式，由在地表演團隊攜手事前募集、共同排練的市民朋友同台獻唱，展現新營最動人的在地能量，也為城市留下溫暖而深刻的節慶記憶。

國際團隊SPLACES.STUDIO帶來的聲音互動作品「Nidium」以鳥巢意象收錄環境聲響並即時轉化為光影變化；黑川互動媒體藝術的「共生島」運用水霧投影與肢體感應，邀請民眾與動畫共舞；凡京設計的「時空之序」則以迴圈式光門營造夢幻儀式感。新銳團隊無邊製造與雜波ZAP分別推出「橋上相遇的光」及「彼此之間的漣漪」，將身體動作轉化為流動光影；藝術家緩緩與蓓蓓也將筆下角色具象化，呈現「夜晚夢遊慶典」與「湖光聽風：與鼠尼共度悠閒」，邀請民眾在夜色中放慢腳步，走進一段療癒而奇幻的探索旅程。

黃偉哲市長表示，新營波光節邁入第三屆，每年持續優化內容，除光影展演外也結合歌唱比賽、土風舞等社區參與活動，讓市民成為節慶的一部分，自2024年開辦迄今成功建立品牌識別，二年間吸引近50萬人次到訪，讓過去較少人停留的天鵝湖轉型為深受歡迎的觀光亮點，並與月津港燈節相互呼應，帶動溪北地區觀光人潮與城市活力；未來在經費與規劃許可下，市府將評估邀請更多表演團體與街頭藝人參與，並思考於不同季節規劃多元活動，讓天鵝湖成為一年四季皆適合走訪的休憩與文化空間。

文化局長黃雅玲指出，新營波光節連續2年榮獲國際繆思設計大獎（MUSE Design Awards）藝術展覽類金獎肯定，讓新營站上國際藝文展演舞台；今年展區共規劃7件主題作品及完整環湖光環境，並首度結合插畫IP創作能量，透過光影藝術重新詮釋埤塘景觀的靜謐與深度，將天鵝湖打造成兼具藝術性與療癒感的親子燈節。

文化局說明「2026新營波光節」展期自即日起至3月8日（除夕休展），每日點燈時間為下午5時30分至晚間10時，燈節期間除安排街頭藝人演出及「光之夢遊」劇場式導覽外，也串聯新營11家在地特色店家推出IP聯名企劃，並規劃兩條深度旅行路線，引導遊客走進街區與巷弄，讓夜間藝術體驗延伸至日常生活，感受新營更深層的人文風景。更多活動資訊可至「新營波光節」官方臉書及IG活動專頁查詢。