新營波光節啟燈 民眾不畏寒風先睹為快

新營波光節今晚在新營天鵝湖公園開幕，「光之夢」主題透過光影藝術與角色敘事。(記者王涵平攝)

〔記者王涵平／台南報導〕連續兩年獲國際設計大獎的新營波光節，今晚在新營天鵝湖公園開幕，「光之夢」主題透過光影藝術與角色敘事，7件主題作品及完整環湖光環境，不少民眾頂著寒風參加啟燈活動，先睹為快。

台南市長黃偉哲與地方各界人士為特別打造的《時空之序》作品舞台啟燈，由新營國小太鼓隊揭開序幕，除了吳昱霆鋼琴獨奏與右武衛合唱團演出，壓軸登場的「Xinying to Singing—新營開唱」共演計畫，打破傳統舞台形式，由在地表演團隊攜手市民朋友同台獻唱，展現新營最動人的在地能量。

黃偉哲表示，新營波光節自2024年開辦以來，已成功建立品牌識別，兩年間吸引近50萬人次到訪，並連續兩年榮獲國際繆思設計大獎(MUSE Design Awards)藝術展覽類金獎肯定，讓新營站上國際藝文展演舞台。

文化局長黃雅玲指出，首次結合兩個原創IP角色「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，使整體燈區敘事更加完整、可看性大幅提升，燈區作品包括國際團隊SPLACES.STUDIO帶來的聲音互動作品《Nidium》，以鳥巢意象收錄環境聲響並即時轉化為光影變化等。

文化局表示，新營波光節展期至3月8日(除夕休展)，每日點燈時間為17時30分至22時。燈節期間除安排街頭藝人演出及「光之夢遊」劇場式導覽外，也串聯新營11家在地特色店家推出IP聯名企劃。

