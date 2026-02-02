新營波光節登場 天鵝湖夜間光影展陪過春節

北台南年度藝文盛事「2026新營波光節」將於2月7日至3月8日在新營天鵝湖公園登場，展期橫跨春節與228連假，台南市長黃偉哲邀請民眾白天走春、夜晚賞燈，與家人一起感受湖畔夜色結合藝術的浪漫氛圍。

今年波光節邁入第3屆，以「光之夢」為主題，由曾參與大型燈節策畫的禹禹藝術工作室擔任策展，透過光影與自然水域結合，營造如夢似幻的夜間藝術場景。展區以擁有300年歷史的天鵝湖為核心，讓民眾在湖畔散步時，隨著燈光變化放慢腳步，沉浸在靜謐又富童趣的光之世界。

圖說：新營波光節有童話般的光影世界 (圖片來源/台南市政府提供)

本屆共展出7件主題作品，其中4件為互動式裝置，融合聲音感測、影像投射與水霧效果，觀眾的聲音、步伐甚至跳躍，都能讓作品產生光影變化，讓大小朋友都能「玩進藝術裡」。策展也首次結合繪本概念，打造夢境角色「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，帶領親子觀眾在夜色中展開一段充滿想像力的光影旅程。

除了藝術展演，活動也串聯在地店家與街區，推出主題導覽、特色店家合作及深度小旅行路線，讓遊客不只看燈，更能走進新營生活場景。開幕當晚也將安排特別演出，為整個展期揭開序幕。

台南市文化局表示，新營波光節前兩年累積超過28萬參觀人次，並連續獲得國際設計獎項肯定，已逐步成為北台南重要的夜間觀光品牌。今年展期每日17時30分至22時點燈（除夕休展），假日並規劃接駁車往返新營火車站與會場，鼓勵民眾多利用大眾運輸，輕鬆賞燈。

