新營波光節2/7璀璨登場 用光影藝術點亮天鵝湖
記者王勇智／臺南報導
臺南市文化局主辦的藝文盛事「新營波光節」，將於2月7日至3月8日在新營天鵝湖公園璀璨登場；今（2）日於新營文化中心舉辦宣傳記者會，由策展團隊、藝術家及地方代表共同揭曉此屆展覽主題「光之夢」，邀請民眾走入光影交織的夢境場域，感受藝術與城市夜色交融的魅力。
新營波光節自2024年開辦以來，首年即吸引超過28萬人次參觀，並連續兩年榮獲國際繆思設計大獎（MUSE Design Awards）藝術展覽類金獎肯定，不僅展現臺南在公共藝術策展上的專業實力，也讓新營成功站上國際藝文舞台。今年波光節以擁有300年歷史的天鵝湖為核心，透過光影藝術重新詮釋埤塘景觀的靜謐與深度，並與月津港燈節同步展開，期盼帶動北臺南整體觀光與文化能量，邀請全國民眾春節期間走訪臺南、感受城市夜間風景的多元魅力。
今年新營波光節由禹禹藝術工作室策展，策展團隊指出，創作過程以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境，讓觀者在行走、停留與互動之間，逐步放慢生活節奏。今年更首度以繪本敘事為策展線索，打造兩位夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，引領民眾穿梭現實與夢境之間，開啟一段溫柔而療癒的感官旅程。
臺南市文化局指出，展區共規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。國際團隊SPLACES.STUDIO帶來聲音互動作品《Nidium》，可即時回應現場聲響產生光影變化；黑川互動媒體藝術打造的《共生島》，則以水霧投影營造虛實交錯的夢境體驗；新銳團隊「無邊製造」與「雜波ZAP」分別在拱橋與九曲橋設置互動光影作品，隨著步伐與跳躍，激起層層光之漣漪，為夜晚湖畔增添動感與童趣。
文化局表示，2月8日晚間將舉行開幕演出，首度推出由市民共同參與的「共唱節目」，展期間並規劃「光之夢遊」劇場式導覽，串聯新營11家在地特色店家推出IP聯名企劃，以及兩條深度旅行路線，引導遊客走進新營街區與巷弄，從夜間藝術延伸至日常生活，感受城市深層的人文風景。
2026新營波光節展期為2月7日至3月8日（除夕休展），每日點燈時間為下午5時30分至晚上10時。市府於假日期間規劃免費接駁專車，往返新營火車站與天鵝湖會場，鼓勵民眾多加利用大眾運輸。更多活動資訊，請上「新營波光節」官方臉書及IG活動專頁查詢。
臺南市政府今日於新營文化中心舉辦「新營波光節」宣傳記者會，由策展團隊、藝術家及地方代表共同揭曉此屆展覽主題「光之夢」。（臺南市政府提供）
展區共規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。（臺南市政府提供）
展區共規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。（臺南市政府提供）
展區共規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。（臺南市政府提供）
展區共規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。（臺南市政府提供）
