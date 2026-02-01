新營消防寒冬送暖活動 宣導防火防災守護過年安全

新營消防分隊加強防火防災宣導，並強調安裝「住宅用火災警報器」的重要性。（消防局一大隊提供）

記者陳佳伶／新營報導

快過年了，不少社區、團體舉辦春節寒冬送暖活動，透過物資發放與關懷行動，為社區注入溫暖與祝福，新營消防隊把握人潮聚集機會，結合新營防火宣導隊姐妹前往設防火宣導攤位，以寓教於樂方式向民眾宣導防火、防災觀念。

消防人員透過海報與互動解說，讓民眾能輕鬆理解正確的防災知識，並強調安裝「住宅用火災警報器」的重要性，提醒民眾住宅火災多發生於夜間或家人熟睡時；若能於住家內裝設住警器，便能在火災初期即發出警示聲，爭取寶貴的逃生時間，降低人命傷亡風險。

消防隊也加強宣導「慎防一氧化碳中毒」的重要性，近期冷氣團來襲，趁機宣導家中使用燃氣熱水器裝置，注意要保持室內通風，避免發生一氧化碳中毒；使用電暖爐時周圍不可擺放其他可燃物，以免發生火災。

消防局長楊宗林表示，消防工作不僅止於救災，更重要的是災害預防，提醒民眾「人離火熄，憾事不發生」；期盼透過持續宣導，讓民眾建立正確的安全意識，共同打造更安全的生活環境。